Con una gran cantidad de bajas, Boca busca la punta en soledad ante Godoy Cruz: hora, TV y formaciones

Martín Ojeda y Luis Vázquez, las cartas del gol para hoy (@fotobairesarg)

A falta de pocas fechas para el final de la Liga Profesional, muchos son los equipos que se postulan para quedarse con el título y dos se verán las caras esta tarde-noche en Mendoza. Godoy Cruz recibirá a un Boca diezmado, que acudirá a esta cita con muchos juveniles y un ojo puesto en el partido de Copa Argentina que afrontará la próxima semana. Desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, dirigirá Pablo Echavarría y televisará ESPN Premium.

Por la Fecha FIFA, el Xeneize no contará con los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, ni tampoco con el colombiano Frank Fabra. Pero además Hugo Ibarra tuvo que armar un rompecabezas no solamente para conformar el once inicial sino también la lista de citados, debido a las bajas que se añadieron por diferentes molestias físicas. Ellos son Nicolás Figal, Diego González, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Darío Benedetto (también están en enfermería los operados Sebastián Villa y Exequiel Zeballos.

El cuerpo técnico azul y oro apeló a nombres de juveniles para esta convocatoria: los defensores Nahuel Genez, Lautaro Di Lollo y los delanteros Maximiliano Zalazar y Gonzalo Morales. En tanto, un joven con algo de rodaje como Gabriel Aranda podría ser de la partida en lugar de Marcos Rojo. Boca volverá a viajar a Mendoza la próxima semana para disputar -en el mismo estadio- su choque por los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Quilmes (si pasa de ronda, podría cruzarse con River).

La motivación de los de la Ribera pasa porque si ganan, serán únicos líderes del campeonato al menos por unas horas. Atlético Tucumán está dos puntos por encima de su línea y recién se presentará el domingo como local ante Estudiantes de La Plata. Pero Godoy Cruz tiene otros planes y atraviesa una realidad similar: figura a 6 puntos de la cima y tiene una enorme chance de arrimarse a la zona de vanguardia frente a un rival directo. A pesar de su brillante campaña, no puede olvidarse de la tabla de los promedios y encima lidia con la chance de ingresar a la zona de ingreso a la Sudamericana (hoy está a un punto de la misma).

El Tomba también tendrá actividad por Copa Argentina la semana que viene cuando juegue ante Banfield el martes 27/9 por los cuartos de final, en San Luis. Es por esto que la dupla integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi puede llegar a preservar algunas fichas en su esquema considerando lo que se le viene. Quien seguro será de la partida en el Bodeguero es Martín Ojeda, capitán, máxima figura, goleador del equipo (con 6 tantos junto a Salomón Rodríguez) y uno de los máximos asistidores del torneo (7 junto a Villa).

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale, Franco Negri; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Tomás Castro Ponce; Martín Ojeda, Enzo Larrosa y Matías Ramírez: DT: Sergio Gómez-Favio Orsi

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero; Luca Langoni y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 19.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Televisará: ESPN Premium

