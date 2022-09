Gabriel Arias declaró en la comisaría después de su conflicto con la hinchada de Platense: los gritos que lo habrían hecho reaccionar

* El enfretamiento final entre Arias y la hinchada de Platense

El arquero de Racing Club, Gabriel Arias debió concurrir en la noche del domingo a la comisaría de Vicente López para declarar por una falta contravencional al realizarle gestos obscenos a la hinchada de Platense al término del encuentro que su equipo le ganó por 1 a 0 al local por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol.

El guardameta que se sumará a la selección de Chile para afrontar la fecha FIFA realizó un gesto elocuente que fue detectado por las cámaras de televisión y generó que tanto jugadores como hinchas del Calamar busquen a increparlo, lo que terminó con la expulsión del delantero Carlo Lattanzio. La actitud del ex Defensa y Justicia también fue reprobada por el entrenador Fernando Gago, quien aceptó que Arias “se equivocó, tuvo una actitud equivocada”.

Más tarde, el arquero aceptó su error en declaraciones televisivas al admitir que se hacía “cargo de la equivocación”. “Es muy difícil creer en esta sociedad que se tomen el trabajo de buscar los nombres de los familiares de un jugador y te insulten casi 100 minutos. Se pasan los límites, no me lo banqué, exploté contra esas cuatro personas. No es nada contra la gente de Platense, les pido disculpas. Es para esas personas que insultaron constantemente a mi familia”, reconoció.

El instante en el que Gabriel Arias desató el caos en la cancha de Platense (Fotobaires)

Y reflexionó al respecto de lo sucedido: “Estamos en una sociedad que busca lastimar, cosas que no están bien. Disculpas a mis compañeros y la gente de Platense. No fue correcto. Me hago cargo. Pero los jugadores que se agarraron conmigo no saben lo que me tocó pasar. Llega un momento que no lo aguanté. Fueron cosas muy hirientes, me quisieron lastimar y no está bueno”.

Según distintas versiones, el pequeño grupo de simpatizantes que increpó durante todo el encuentro al guardameta habría hecho insultado al círculo íntimo de la familia del protagonista. Incluso los hinchas conocían el nombre familiares específicos de Arias y la dirección de su domicilio. El estadio Ciudad de Vicente López se expone a una dura sanción tras el cruce con Gabriel Arias que generó que el árbitro Facundo Tello le mostrara la tarjeta roja al golero, la segunda en 118 partidos con los colores de la Academia.

Para intentar proyectar la cantidad de fechas de suspensión que tendrá que cumplir el dueño del arco de Racing, un hecho similar ocurrió en La Bombonera cuando Franco Troyansky mostró su camiseta de Unión de Santa Fe a la hinchada de Boca y sufrió una pena de tres partidos sin jugar. Todavía es prematuro para imaginar un castigo, pero la AFA ya está manos a la obra con el expediente que se abrió el lunes por la noche en cancha de Platense.

