5 frases de Gallardo tras el triunfo contra San Lorenzo: de las chances de River Plate de pelear el título a su encendida defensa al “coraje” de Barco

* La conferencia de Gallardo después del 1-0 frente a San Lorenzo

River Plate necesitaba tomar aire después de las derrotas consecutivas ante Boca Juniors y Banfield. Con lo justo y con un futbolista menos los últimos minutos, el Millonario derrotó a San Lorenzo por 1-0 con gol de Emanuel Mammana. Una vez más en este trance irregular, la autocrítica fue protagonista en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo después de llevarse los tres puntos del Nuevo Gasómetro.

Uno de los primeros tópicos de los que habló el Muñeco fue sobre las oportunidades del cuadro de Núñez de pelear la Liga Profesional. “Los demás ganan y pierden, si ganamos tenemos chances. Este triunfo nos mantiene la esperanza de seguir peleando. Hoy tal vez merme la crítica porque ganamos. Hoy no fuimos una maravilla, soy realista”, declaró el técnico además de destacar que por momentos su equipo tuvo “pasajes de buen fútbol”.

La gran figura del encuentro fue Mammana, autor del único tanto del encuentro y una vez más una de las grandes garantías del fondo de River Plate. “Vino para relanzar su carrera después de mucho tiempo en el exterior. Había tenido problemas físicos, que no le habían dado continuidad. Después de pasar ese proceso de adaptación se siente mejor. Él se siente más confiable, está mejor físicamente y por eso está rindiendo de la mejor manera. Todos cuando vuelven tienen que readaptarse”, explicó Gallardo sobre la recuperación de un jugador de calidad como el central.

El Muñeco disfrutó la victoria frente a San Lorenzo desde el banco de suplentes (Foto: Télam)

Otro de los que está en ese camino es Esequiel Barco y el DT entró en detalle en su caso. “Le falta entender que tiene que tomar mejores decisiones, es muy joven, se fue muy joven a un fútbol donde no creció como debería haber crecido. Es un aprendizaje el que tiene que tener. Yo estoy en esa búsqueda, quiero que sea mejor futbolista. Pero lo bueno que tiene es que no se esconde nunca, la pide siempre. Para eso hay que tener personalidad. He visto muy buenos jugadores que, ante el error, pasaban mucho hasta volver a pedirla. Quiero jugadores con coraje, mientras estemos de la mano en este concepto vamos para adelante”.

Además, se detuvo a dar detalles sobre el momento de transición que está atravesando el plantel y recordó los pilares de los equipos que fueron campeones bajo su tutela. “Si hay un campeonato ganado en estos años que no tiene título y ninguna copa es el respeto y el espíritu de grupo que hubo a través de todos los años en conjunto con las tres patas; jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. T a esos se sumó la gente, que no deja de acompañar, que alienta y apoya. Son patas muy fuertes. Para sostener eso tenés que estar así. Pero no por la foto, sino siempre. Una foto no me dice nada. Tal vez para el afuera en eso tenés que mostrar un proceso. Si no, no tiene sentido. Los jugadores quizás sintieron que necesitaban eso porque venían de dos derrotas duras”, añadió Marcelo sobre el festejo mancomunado sobre el final, que incluyó un fuerte abrazo suyo con Enzo Pérez.

Para cerrar, razonó por qué no utilizó jugadores de las Inferiores del club en esta etapa. “Sabíamos que hay jugadores en fecha FIFA que no íbamos a tener. Siempre que sumé a un futbolista joven, de Reserva, es porque creí que estaba para hacerlo. Porque está preparado. Han habido urgencias, por las que tuvimos que llamar chicos que no estaban preparados. Pero dentro de los procesos normales, es mejor llamarlos cuando están preparados”, concluyó el Muñeco.

SEGUIR LEYENDO: