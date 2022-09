El agente de una figura del Flamengo confirmó el interés de River Plate: “Estamos trabajando esa posibilidad”

Rodinei quedará libre en 2023 y no seguirá en Flamengo (Reuters)

Luego de las versiones que circularon en las últimas horas, el representante del brasileño Rodinei confirmó que existe la posibilidad de que el futbolista sea refuerzo de River Plate el próximo año. Ricardo Scheidt reconoció que el conjunto argentino es uno de los destinos que se barajan para el lateral derecho del Flamengo que tiene intenciones de buscar nuevo club el próximo año.

En diálogo con ESPN Brasil, el agente del futbolista reconoció que los rumores son ciertos, aunque aún no hay nada formal: “Estamos trabajando esa posibilidad, pero no es de ahora. Hace algunos meses hablamos con River sobre la disponibilidad del jugador. Ellos mostraron interés, aunque no hay nada concreto”. Al ser consultado específicamente sobre esto, agregó: “No abrimos negociaciones con nadie, ni con River. Sólo hubo un contacto y después de disputadas estas finales vamos a conversar”.

El representante del futbolista quiso dejar en claro que Rodinei, de 30 años, está enfocado en ganar la Copa Libertadores con el Flamengo y que por eso no habrá avances en ninguna negociación. El club carioca está disputando las semifinales del certamen y en la ida venció 4-0 a Vélez Sarsfield en Liniers.

Rosinei abrazado a Pedro en uno de los goles ante Vélez por l Copa Libertadores (Reuters)

“Rodinei quiere primero jugar la final de la Copa y ser campeón. Después vamos a ver porque después de su decisión de salir hubo mucho interés en Brasil”, explicó el agente en referencia a que son varios los equipos que quieren contar con el jugador. Lo que sí confirmó es que en 2023 abandonará al conjunto de Río de Janeiro: “Hace tres o cuatro meses le dijimos a Flamengo que Rodinei buscaría aires nuevos”.

Con esto, quedó confirmado lo adelantado por el ex futbolista Esteban Bichi Fuertes, quien el jueves en ESPN 360 había revelado: “Su sueño es jugar en el fútbol argentino y le encanta River. Le gusta River. Nunca hizo una transferencia al exterior, el jugador es Rodinei. Su representante, que es amigo mío, me dijo que lo acabo de decir. Si es por él, firma un precontrato”.

Cabe destacar que el jugador quedará libre en enero de 2023 por lo que podría aterrizar en cualquier club a costo cero. Aunque, son varios los que desean contratarlo y un elenco que ya habría iniciado conversaciones para conseguirlo es Atlético Mineiro.

