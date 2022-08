El árbitro Fernando Espinoza dio detalles de su charla con el VAR y reveló por qué no cobró penal de Zambrano en Boca-Atlético Tucumán

El arbitro dio detalles de sus dialogos con el VAR y por que decidio omitir el supuesto penal del peruano sobre Puch

“Estoy convencido que la acción de Zambrano sobre Maestro Puch no fue penal”, dijo Fernando Espinoza.

El árbitro del encuentro que Boca Juniors le ganó por 2 a 1 a Atlético Tucumán, el líder de la Liga Profesional, aseguró estar “convencido de que la acción en la que Carlos Zambrano le apoya el brazo a (Ignacio) Maestro Puch en el final del partido no fue penal”.

Luego de la polémica acción en la que Zambrano parece aplicarle un codazo en la cara a Maestro Puch sobre el final del partido que hubiese significado penal y expulsión para el zaguero peruano, y ante la queja posterior del cuerpo técnico, jugadores y hasta dirigentes tucumanos, Espinoza dijo en TyC Sports que él estaba “convencido de que no hubo infracción”.

“Estoy convencido que no fue penal, porque el VAR me avisa si hay un error claro, obvio y manifiesto y no lo interpetamos así”, apuntó Espinoza. A cargo de la tecnología en este partido estuvo el polémico y cuestionado Jorge Baliño.

“Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo”, resaltó. “El jugador (por Zambrano) tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta”, argumentó finalmente Espinoza.

Sobre si tuvo un diálogo con el VAR sobre esa jugada, reveló: “Sí, lo hablamos. Yo interpreté que no lo fue y el VAR lomismo. Es un brazo apoyado y hay que ver el movimiento general donde termina el brazo. Estoy convendido de la decisión que tomé, ya la volví a ver”.

En relación a otras de las protestas, en este caso de Carrera por una agresión previa al tiro de esquina que desembocó en el gol de Boca, Espinoza finalizó: “Previo al tiro de esquina esquina choca con el brazo, el delanteor no hace el gesto sino que él lo golpea y se hace un corte, nada más. No hay infracción ni previa ni en el APP”.

