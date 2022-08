Agustín Rossi volvió a ser clave en Boca: cómo estudió a Servio en el penal que le atajó, las diferencias por su contrato y un dato récord

El testimonio de Agustín Rossi luego del empate entre Boca Juniors y Rosario Central en La Bombonera

Agustín Rossi vive un momento muy especial ya que está jugando sus últimos partidos en Boca Juniors. Pese a ello, este miércoles fue la figura en el empate 0-0 con Rosario Central y el público del Xeneize se lo hizo saber otra vez. Volvió a atajar un penal y ya se subió al podio entre los que arqueros del club que más disparos contuvieron desde los doce pasos, superando Agustín Orión. Pero también tuvo otras intervenciones y por eso fue determinante para su equipo.

“Es un momento lindo y está bueno ayudar al equipo cuando me toca. Estamos pasando un momento complicado en cuanto al juego. Lo importante es defender este escudo de la mejor manera, con lo mejor que tenemos y tratar de hacer siempre lo mejor”, contó luego del partido en diálogo con TNT Sports.

Sobre el penal atajado a su colega Gaspar Servio, reveló: “Lo habíamos visto (a Servio), sabíamos que pateaba penales. Alan (Varela) creo que patea de la misma manera y antes del partido le dije que lo iba a esperar como hago con él y tuve la suerte de poder adivinar y atajar”.

Su buena faena le valió otra ovación del público que a modo de grito de guerra coreó, “Rossi es de Boca, de Boca no se va”, un canto que ya había entonado en otros encuentros luego de confirmarse la no continuidad del golero de 26 años en el club.

Los mejores momentos de la igualdad entre Boca Juniors y Rosario Central

El guardameta de 26 años volvió a acertar y ya suma 16 penales atajados en Boca Juniors y ahora es tercero en la tabla histórica de ese ítem en el club detrás de Roberto Abbondanzieri (24) y Carlos Navarro Montoya (20). Rossi superó por uno a Agustín Orión y ya había dejado atrás a Óscar Córdoba (11) y Hugo Orlando Gatti (10).

Según la estadística brindada por Opta, desde enero 2018, analizando más de 100 competencias oficiales de todo el mundo, solo cuatro arqueros atajaron nueve penales o más (durante el partido, no en una definición). La referencia es sobre tiros atajados, no desviados ni errados:

12 de 32: Manuel Riemann (ahora en el Bochum),

10 de 30: Koen Casteels (ahora en Wolfsburg)

10 de 33: Camilo Vargas (ahora en Atlas)

9 de 18: Agustín Rossi (ahora en Boca), pero se distingue por tener el mejor porcentaje de efectividad, el 50 por ciento.

Rossi volvió a cumplir con otra buena labor en el arco de Boca Juniors

Luego Rossi amplió su análisis sobre el empate con el Canalla: “Después lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos que era lo que buscábamos, pero lo importante es seguir sumando para el equipo y en este momento complicado es cuando más a uno lo necesitan”.

“Creo que Carlos planteó un partido donde ellos ocuparon bien los espacios atrás, nos costó generar el juego porque no tuvimos lugares suficientes. Tuvimos la de Seba (Villa) en el palo y no sé si alguna otra clara. Tratamos de hacer lo mejor, de plasmar lo que hacemos en la semana y a veces no sale porque el equipo de enfrente también juega. Hay que estar tranquilo y seguir por este camino porque otra no queda”, destacó.

Cabe recordar que el representante de Rossi, Miguel González, no llegó a un acuerdo con el Consejo de Fútbol y por eso no se firmó la renovación del contrato que vencerá en junio de 2023. Sobre ese tema y ante la incorporación de Sergio Romero al club y la competencia por la titularidad, Agustín indicó: “Más allá de lo que se haya dicho mi idea siempre fue quedarme en el club y después son cosas que no son decisiones mías. Yo estoy para entrenar, para sumar desde donde me toque. Esperemos que todo siga bien. Quiero agradecer a la gente por el apoyo de hoy que fue increíble”.

