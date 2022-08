El hermano de Carlos Zambrano se burló de la prensa, tras la pelea del defensor con Darío Benedetto

Carlos Zambrano apareció de esta forma para el segundo tiempo ante Racing.

El clásico en Avellaneda fue caliente. Durante el primer tiempo Racing se mostró superior a Boca y los protagonistas del Xeneize expusieron una feroz interna que complica cada vez más el presente del equipo que lidera Hugo Benjamín Ibarra. Carlos Zambrano fue uno de los protagonista de la pelea que se vivió en el túnel camino al vestuario con Darío Benedetto. Y en las últimas horas, el defensor publicó sugestivo un mensaje que alimentó el enrarecido clima que atraviesa el plantel: “Partido complicado, pero la entrega no se negocia”.

El marcador central hizo su posteo cerca de la medianoche, luego de la igualdad sin goles en el Cilindro de Avellaneda, que tuvo un nuevo capítulo en la convulsionada convivencia del plantel boquense.

Además, su hermano se metió en la interna y a través de Twitter se burló de la prensa sobre cómo se trató la noticia. “Jamás vi tantas fotos y tantos videos de mi hermano después de un partido, es más casi nunca lo ponchan”, escribió junto a unos emojis en su cuenta oficial Marco Zambrano, familiar del jugador peruano.

El mensaje del hermano de Carlos Zambrano en las redes sociales

Al terminar el primer tiempo, en el que Boca resultó claramente superado por su rival, Benedetto lanzó dentro del campo un enérgico mensaje recriminatorio hacia a algunos de sus compañeros, entre ellos, Zambrano. Cuando el equipo volvió a la cancha para disputar el segundo período, el peruano presentaba marcas en el rostro y una inflamación en el pómulo izquierdo, que no evidenciaba hasta el momento de abandonar el césped en el entretiempo.

Los trascendidos del vestuario xeneize indicaron que ambos futbolistas protagonizaron una pelea a golpes bajo los ánimos caldeados por el bajo rendimiento del equipo en el clásico. Hugo Ibarra confirmó después del partido que “hubo una discusión” entre los jugadores pero no abundó sobre agresiones físicas concretas y especuló que la hinchazón en la cara del central incaico pudo ser por un golpe recibido en la primera parte, producto del juego. “Sé que hubo una discusión entre dos jugadores, entre (Darío) Benedetto y el peruano (Carlos) Zambrano, pero no sé más que eso. Discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso”, minimizó el entrenador.

