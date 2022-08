Preocupación en Boca por la lesión del Changuito Zeballos: el primer diagnóstico a la espera de la confirmación

Así ingresó Exequiel Zeballos al hospital para realizarse estudios

Boca Juniors le ganó por la mínima a Agropecuario y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde espera por Quilmes o Deportivo Madryn. Sin embargo, tuvo que lamentar la lesión de Exequiel Zeballos, quien abandonó el campo de juego a los 5 minutos por una brutal patada de Milton Leyendeker, quien fue expulsado por esa maniobra. El Changuito se realizó estudios en Salta y los primeros diagnósticos indicaron que tiene comprometido el tobillo derecho.

En un primer momento TyC Sports informó que podía llegar a tener una fractura de tibia, aunque las imágenes de las radiografías que le hicieron no arrojaron una definición certera de su lesión. Por eso, el futbolista santiagueño se someterá a nuevos estudios en Buenos Aires durante la jornada de mañana. La resonancia magnética determinará si será necesario que pase o no por el quirófano para ser operado.

Zeballos fue reemplazado por Sebastián Villa y tuvo que ser auxiliado por el cuerpo médico xeneize, que le inmovilizó el tobillo derecho y le aplicó hielo en la zona inflamada. Se informó que tiene un evidente hematoma y se retiró del estadio Padre Ernesto Martearena sin poder pisar con el pie derecho. Fue escoltado y luego llevado en una silla de ruedas hacia el hospital donde lo trataron.

Patada criminal al Changuito Zeballos

Al término del encuentro, el defensor de Agropecuario tomó la palabra y comentó que se acercó al vestuario de Boca para pedirle disculpas personalmente a Zeballos, quien ya se había retirado y estaba en camino al hospital. El “verdugo” del Changuito, reveló que pudo transmitirle su perdón a Darío Benedetto, referente xeneize, quien le agradeció por haber “dado la cara” luego de su agresión.

Zeballos volvió a la titularidad ante Agropecuario después de tres encuentros. Su último partido como inicial había sido en la derrota contra Argentinos Juniors en La Paternal. En la actualidad, es uno de los futbolistas más mimados por el hincha boquense: cada vez que la voz del estadio de la Bombonera menciona su apellido, los fanáticos enloquecen y lo vitorean más que a ninguno (sea titular o suplente).

La del Changuito será una baja segura para Hugo Ibarra pensando en el duelo del domingo ante Racing por Liga Profesional. De hecho es casi un hecho que estará fuera de las canchas varias semanas e incluso podría perderse lo que resta de competencia en 2022 según la gravedad de su lesión.

Así se retiró el Changuito Zeballos del hospital

LA PALABRA DE MILTON LEYENDEKER, AUTOR DE LA PATADA A ZEBALLOS

· “Primero que nada, no fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”.

· “En la cancha pienso que con la amarilla estaba bien, por eso me distraigo de la jugada y voy para el centro, cuando me llama, pensé que me iba a explicar algo. Me sorprendo con la roja, después vine al vestuario, me tranquilicé y vi la jugada y sí es una patada fuerte, pero no le quise pegar”.

· “Juego al límite, quiero ir firme a la pelota, como siempre. Es mi primera expulsión en lo que va de mi carrera, pero en ningún momento le quiero pegar”.

· “A Zeballos le pido mil disculpas. Lo saco de la cancha, espero que no tenga nada. Estoy viendo de conseguir el número para mandarle un mensaje, hablé con los compañeros. Entré al vestuario y él no estaba. Hablé con el Pipa (Benedetto), le pedí disculpas para que le transmita. Si consigo el número le voy a escribir. Pipa me agradeció por pedir disculpas y dar la cara”.

