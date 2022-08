El nuevo guiño de Erling Haaland que enloqueció a los hinchas de Boca Juniors

Erling Haaland mostró su fanatismo por Boca Juniors

No es la primera vez que Erling Haaland muestra su debilidad por Boca Juniors. El delantero noruego del Manchester City nunca ocultó su fanatismo por el equipo argentino y en varias oportunidades posó con la indumentaria xeneize.

Esta vez, el futbolista de 22 años dio like a un video viral y enloqueció a los simpatizantes de Boca Juniors. Las imágenes en cuestión fueron tomadas por un fanático (IG/juantreveset12) mientras la hinchada alentaba en la Bombonera y republicadas por el sitio internacional @433, cuyo título fue: “Los hinchas de Boca Juniors son otra cosa 😍🇦🇷”.

La publicación logró casi 26 mil likes, 3693 retwitts y unos 200 comentarios. Además, el video superó las 8 millones de reproducciones. Entre ellos, un “me gusta” de Erling Haaland. El video fue del último encuentro que Boca Juniors disputó ante Platense en su estadio y que venció por 2 a 1, con dos goles del paraguayo Oscar Romero.

El delantero noruego, confeso simpatizante del Xeneize, causó furor en los fanáticos del club argentino

Erling Haaland se hizo fanático de Boca Juniors por un ex futbolista del club argentino, Leonardo Balerdi, quien fue su compañero en el Borussia Dortmund de Alemania.

“Cuando yo estaba en el Borussia, él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Lo volví loco con Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo”, contó a TYC Sports el defensor surgido de las inferiores xeneizes y que actualmente milita en el Olympique de Marsella.

“Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta ‘cuándo vamos’, así que ojalá algún día le toque vivir eso. Voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más”, detalló Balerdi.

Erling Haaland entrenando con la camiseta de Boca Juniors

Desde entonces, el delantero noruego suele mostrarse con las camisetas y diferentes indumentarias de Boca Juniors. No solo en vacaciones exhibió el nuevo modelo xeneize, sino duranta la pretemporada y previo a su llegada al Manchester City, se entrenó con la casaca amarilla.

Haaland viene de tener un gran debut en la Premier League con el Manchester City el último fin de semana en la victoria como visitante ante West Ham por 2 a 0. Erling anotó los dos tantos, el primero de penal, y empezó a cumplir con creces la gran expectativa puesta por él en los aficionados ciudadanos.

SEGUIR LEYENDO: