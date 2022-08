River Plate se medirá ante Independiente en el inicio del tercer ciclo de Julio Falcioni: hora, TV y formaciones

El Rojo recibe al Millonario en el debut de Julio Falcioni

River Plate, sumido en una etapa de irregularidad y con la urgencia de acercarse a la punta, visitará a Independiente, ilusionado con el regreso del entrenador Julio Falcioni y que aguarda con ansias las elecciones de octubre próximo, en el clásico de la 12da. fecha de la Liga Profesional de fútbol (LPF). El duelo de la fecha se jugará este domingo desde las 17.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, del “Rey de Copas”, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por TNT Sports.

El encuentro se jugará con público del Rojo luego de que la Aprevide modificara su idea inicial de que se jugara a puertas cerradas luego de los incidentes producidos en la sede del club de Avelleneda hace 15 días por socios e hinchas molestos por la delicada situación deportiva y económica del club, que amenazaba continuar en el siguiente partido de local.

En cuanto al partido, River atraviesa un momento en el cual el exitoso entrenador Marcel Gallardo intenta reorganizar el equipo tras las partidas al fútbol europeo de dos piezas claves como Julián Álvarez y Enzo Fernández, sumado a que no encuentra el rendimiento óptimo en la defensa. El “Millonario” aún no tiene cicatrizada la herida que le produjo la sorpresiva eliminación en octavos de final de la Libertadores, el gran objetivo 2022, ante Vélez, y la frustración de no poder haber contado con la llegada del delantero uruguayo Luis Suarez que iba a sumarse al equipo si pasaba a cuartos de final.

En ese contexto, La Banda pretende retomar la senda del triunfo y a ser regular puesto que ganó siete unidades de las pasadas 18, se alejó mucho de la punta y pasó de jugar un muy buen encuentro visitando a Aldosivi (3-0) a una inesperada caída en Núñez ante Sarmiento de Junín (2-1).

Su rival, Independiente, traslada a la cancha su desmanejo institucional y a la muy mala campaña que cumplió con Eduardo Domínguez como DT le sucedieron dos interinatos, primero de Claudio Graf y luego de Juan José Serrizuela, para finalmente acelerar el regreso al club de Falcioni, quien estuvo hasta fines de año pasado.

La coyuntura llevó a impensados actos de violencia departe de sus hinchas y socios, así cada partido como local fue un escenario propicio para reclamos a la comisión directiva y eso lo llevó a jugar a puertas cerradas ante el líder Atlético Tucumán en el estadio de Platense, cayendo 1-0, hace dos semanas.

Finalmente se acordó la fecha del acto eleccionario para septiembre próximo y eso calmó a los socios del “Rojo” que se estima irán este domingo a alentar a su equipo y dejarán de lado los reclamos. Si bien la situación sigue siendo problemática, el regreso de un entrenador experimentado como Falcioni es esperado con ilusión, ya que el entrenador sacó muchos puntos en sus dos etapas anteriores en el club y también le fue bien en todos los clásicos.

En River habrá cambios en defensa con el chileno Paulo Díaz por Emanuel Mammana y Javier Pinola por el lesionado David Martínez. En la ofensiva el colombiano Miguel Borja, la incorporación estrella del equipo en el mercado de pases, volverá a ser suplente mientras que Esequiel Barco ocupará su lugar.

En independiente habrá una duda en el equipo que determinará Falcioni y será en el arco entre Sebastián Sosa con una lesión muscular y Milton Álvarez. De todas maneras, lo más probable es que ataje Milton Álvarez según lo adelantó el Emperador en su última conferencia de prensa.

En la historia del clásico jugaron 193 veces con clara ventaja riverplatense de 81 triunfos contra 58 y 54 empates.

Probables formaciones

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora y Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni

River: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Javier Pinola y Elías Gómez; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Hora de inicio: 17.30.

TV: TNT Sport.

