Eduardo Salvio habló sobre su salida de Boca Juniors: el mensaje para sus ex compañeros

El testimonio de Salvio en Barcelona

Eduardo Salvio vive una nueva etapa de su carrera en Pumas de México luego de no renovar su contrato con Boca Juniors, y habló sobre su partida de la entidad xeneize. El Toto brindó sus declaraciones en el entrenamiento del equipo azteca en Barcelona en la previa del duelo ante el equipo culé por el trofeo Joan Gamper que se disputará este domingo.

El futbolista de 32 años, que se había despedido de los hinchas de Boca Juniors con un posteo en su perfil de Instagram, desde la capital catalana le afirmó a ESPN que “salí por cómo se dieron las cosas. No era de la forma que yo quería pero bueno, se terminó dando así lamentablemente”.

Además, Salvio les dedicó una palabras a sus ex compañeros, pero dejó en claro que desde el mes pasado se debe a su nuevo club: “Hoy me toca estar en Pumas y les deseo lo mejor a mis ex compañeros y a muchos amigos que dejé ahí. Así que estaré alentando desde afuera”.

Antes de viajar a México el Toto habló con los medios e indicó que “la posibilidad de quedarse estaba, pero como todos vieron la oferta de renovación demoró bastante y por mi parte sabía que la posibilidad de irnos estaba. El club quería una cosa, el jugador otra, no hubo acuerdo y me tengo que ir. Pero está todo bien, me voy contento”. Respecto a este tema, ahondó: “Yo esperé a Boca hasta el final, por eso no había cerrado nada con ningún club y siempre le dije a mi representante que quería esperar la oferta de Boca hasta el último día. Llegó y lamentablemente no nos pusimos de acuerdo”.

Salvio llegó a Pumas el mes pasado y ya marcó un gol (Foto: Instagram/totosalvio)

Como indicó el delantero, la falta de consenso entre las partes hizo que emigrara y dejó la diez de Boca Juniors, dorsal que ahora tiene Óscar Romero. Pero Salvio tuvo un buen estreno en Pumas, ya convirtió un gol y es una de las figuras del equipo junto al astro brasileño Dani Alves, quien también se incorporó de forma reciente.

El jugador formado en Lanús y ex Benfica llegó en 2019 a Boca Juniors y tuvo buenas actuaciones cuando le tocó jugar. En el Xeneize jugó 70 partidos y marcó 19 goles. Sumó cuatro títulos con la camiseta azul y oro: la Superliga 2019/2020, la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2019/2020 y la Copa de la Liga 2022.

Se convirtió en una fija en el once titular durante el proceso a cargo de Miguel Ángel Russo hasta que sufrió una larga lesión luego de la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda. Estuvo seis meses afuera de los campos de juego entre marzo y septiembre de 2021. Cuando logró recuperarse ingresó en los segundos tiempos y de a poco fue recuperando su nivel.

Pero en el precalentamiento del partido con Ferro por la Copa Argentina (08/06) tuvo una sobrecarga en el isquiotibial derecho. Luego se confirmó que fue un desgarro y estuvo disponible para el primer partido ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 28 de junio de San Pablo. Fue al banco, pero no ingresó. A las pocas horas se confirmó su salida de Boca Juniors.

