Expectativa en Boca Juniors en medio del conflicto: Agustín Rossi fue titular en el entrenamiento

Agustín Rossi seguiría como titular en Boca Juniors (EFE/Marcelo Endelli/Pool)

En el entrenamiento matutino que se llevó a cabo en el Predio de Ezeiza, Agustín Rossi figuró en el equipo titular de Boca Juniors. Después de lo que fue el desacuerdo entre el Consejo de Fútbol y su representante en torno a la negociación por la renovación de contrato (ayer el futbolista presenció la reunión que se llevó a cabo en el mismo Centro de Entrenamiento con Juan Román Riquelme y compañía), se presumió que el arquero de 26 años podía llegar a salir de la consideración de Hugo Ibarra. Sin embargo, asoma en el once inicial para recibir a Platense en la Bombonera este sábado.

“Agustín quería seguir. Lamentablemente no quisieron escuchar la diferencia que nosotros teníamos con el ofrecimiento de Boca. Fue una reunión en la cual dijeron es esto y esto, por lo cual no pudo haber ningún acercamiento de las partes. No estamos lejos. Lo que molesta es lo que están tirando”, fue lo que reveló Miguel González, representante de Rossi, en una entrevista radial brindada ayer, quien salió al cruce de las declaraciones de Jorge Amor Ameal.

El agente del guardameta dio a entender que posiblemente ya no volviera a jugar con la camiseta xeneize tras el cónclave de ayer: “La impresión que me dio es que no juega más en Boca. Me dijeron que la única condición por la que lo venden es por 18 millones de dólares por la cláusula. No les importa la plata porque me dijeron ‘por más que vengan con plata no lo vamos a vender’. En lugar de venderlo lo quieren tener corriendo alrededor de la cancha”. Sin embargo, Hugo Ibarra lo incluyó en el elenco inicial pensando en el compromiso de este fin de semana por la Liga Profesional.

NOTICIA EN DESARROLLO...

