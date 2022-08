Balbo detalló el rol de Julio Lamas en Central Córdoba y explicó su novedoso estilo de juego: “No tenemos que pensar que somos el Ajax de Cruyff”

* El rol de Julio Lamas en Central Córdoba según Abel Balbo

Con el regreso de los descensos a la máxima categoría del fútbol argentino, los clubes que ocupan la zona baja de la tabla se armaron con el objetivo de lograr la permanencia. Dentro de los que deambulan cerca de la zona roja, Central Córdoba apostó a un proyecto ambicioso e innovador designando a Abel Balbo como su director técnico. Con una inesperada goleada por 3-0 frente a Rosario Central, el ex delantero probó que está listo para sorprender a la Primera División.

Quienes lo acompañan en esta travesía tuvieron que superar una especie de casting para ser parte del grupo de trabajo del ex futbolista. “Ahí tiene influencia el cuerpo técnico que fue seleccionado por su conocimiento y su capacidad. Yo no tengo en el cuerpo técnico ni a amigos ni a ex jugadores. A cuatro de los cinco integrantes de mi cuerpo técnico los conocí hace 8, 9 meses en base a entrevistas. Con varias personas los fui eligiendo. El cuerpo técnico es fundamental para la lectura. Uno no sabe todo, nadie sabe todo”, explicó el ex punta en charla con ESPN.

Dentro de los nombres propios, Lamas resalta de los demás por su larga trayectoria en el básquet: “Julio era el único al que conocía y no tiene nada que ver con la parte técnica o táctica del campo. La parte de Julio es la gestión de nuestro cuerpo técnico y la gestión del grupo. Somos muchísimos, casi 37 jugadores, todos de realidades distintas, problemas distintos y sabe cómo moverse en un plantel. Julio me da una mano muy grande en todo lo que es la gestión porque yo tengo que pensar mucho más en lo que es de campo, la situación lo pide así. Tiene mucha experiencia, es inteligente y puede mejorar a los chicos que están muy contentos de tenerlo”.

* El estilo que Balbo busca pregonar en Central Córdoba

Por otro lado, la filosofía que Abel busca pregonar es novedosa para un equipo de las características de Central Córdoba y el entrenador explicó cómo convenció al plantel. ”Yo hice esta propuesta de juego a los jugadores en la primera reunión con los referentes. La aceptaron enseguida con mucha convicción. Yo lo que les dije a ellos es que cuando hice el análisis para agarrar Central Córdoba vi un equipo con muy buenas individualidades técnicas que podían jugar mucho mejor. Eso es lo que les ofrecí: funcionamiento. Un juego rápido, veloz, en el que se va a salir del arco”, detalló.

Y agregó sobre los detalles que se necesitan para que todo funcione: “La consigna es esta: nadie ataca solo y nadie defiende solo. Atacamos once y defendemos once. Cuando atacamos vamos a llevar un número muy amplio y cuando defendamos vamos a defender con un número muy amplio. Soy consciente de que para hacer un juego ofensivo y protagonista la primer cosa es saber defender. No tenemos que cometer el error de pensar que somos el Ajax de Cruyff y que tenemos los temas solucionados”.

El Ferroviario marcha en el puesto 24 de la Liga Profesional con 11 puntos y se mantiene por encima de Patronato y Aldosivi en la tabla de los promedios. En la próxima jornada recibirá el lunes 8 de agosto a las 11 de la mañana a Defensa y Justicia con la esperanza de estirar la racha ganadora que lo haga soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

