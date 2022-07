“Les juro que no es una broma”: Maravilla Martínez reveló los negocios más excéntricos en los que le ofrecieron invertir sus ganancias

Los negocios más excéntricos en los que le ofrecieron invertir a Maravilla Martínez: potabilizar el Riachuelo, pintar cohetes que van al espacio y una mina de oro

A sus 47 años, Sergio “Maravilla” Martínez sabe que su retorno al boxeo no durará para siempre. Como hombre de negocios, no es nuevo su interés de poder invertir su dinero de la mejor forma. El ex campeón mundial de los pesos superwelter del CMB y mediano del Consejo y la OMB reveló que recibió insólitas propuestas y hoy las cuenta como divertidas anécdotas.

“Como negocio me dijeron ‘tengo una máquina para potabilizar el agua del Riachuelo, no es que se va a purificar. Se va a potabilizar y se podrá tomar’. Lo estoy pensando todavía”, contó en diálogo con ESPN Playroom.

“Otra cosa era una máquina, que fue maravilloso, para pintar los cohetes que van a la Luna, o al espacio. Te lo juro, fuera de joda, no es broma”, agregó el pugilista.

Sergio contó las anécdotas de las insólitas propuestas que tuvo para hacer negocios (@maravillabox)

Pero hubo una que le podría haber dejado una gran ganancia a partir del tercer año: “Fue en una mina de oro que te dejaba un millón de dólares por mes. Y yo le decía, ‘¿por qué no la explota usted?’ Me dijo ‘no, yo ya estoy enfocado en otra cosa’. Valía 30 millones de dólares la mina. En tres años ya estaba ganando. Ahí dormí. Estaba un poco mejor que la de potabilizar el agua”.

Debido a su carisma, Martínez siempre se brindó con los medios y al haberse ido desde muy joven a España para desarrollar su carrera, a lo largo de los años protagonizó cientos de historias y se formó como profesional y como persona al tener que hacerse desde abajo.

Los golpes los recibió también abajo del ring y se fue haciendo fuerte desde chico cuando sufrió bullying y pasó hambre en España donde llegó a estar preso porque todavía no tenía la documentación para vivir en aquel país.

Maravilla festeja uno de sus triunfos en España en su retorno tras seis años de inactividad

Es polifacético y alterna el boxeo con su actividad teatral. Llegó a trabajar como actor en la película “El Pistolero”. Repetirá su experiencia en el film dedicado Alejandro Ortiz, un ex luchador de kickboxing argentino y Maravilla lo interpretará.

En enero de este año Martínez disputó su cuarta pelea desde su retorno luego de seis años de inactividad y venció al inglés Macaulay McGowan. Se impuso por puntos en un combate a 10 rounds ante el británico de 27 años en Madrid.

El quilmeño había reaparecido en agosto de 2020, cuando noqueó en siete asaltos al español José Miguel Fandiño, en Torrelavega, y luego le ganó al finlandés Jussi Koivula por nocaut técnico en nueve vueltas y al británico Brian Rose por decisión unánime, en una dura y pareja pelea realizada en la Plaza de Toros de Valdemoro, municipio al norte de Madrid. Su objetivo es volver a pelear por un título mundial.

Maravilla, que es profesional desde diciembre de 1997, tiene un palmarés de 55 victorias (30 antes del límite), 3 derrotas y 2 empates.

