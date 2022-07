El otro Roland Garros que también es dominado por los españoles

Los españoles se quedaron con el histórico título en Roland Garros

En el mítico Philippe Chatrier, donde Rafael Nadal construyó su legendaria carrera al obtener 14 títulos en Roland Garros, se vivió una fiesta histórica para el pádel mundial. Rafa le prestó su casa a 112 protagonistas que batallaron bajo las altas temperaturas parisinas en busca de un sueño.

El torneo tuvo premios de 525.000 euros y 2.000 puntos para los campeones, Alejandro Galán y Juan Lebron. Los españoles se quedaron con el Major al imponerse frente al binomio argentino compuesto por Federico Chingotto y Juan Tello por 6-3, 4-6 y 6-4.

Lo llamativo fue lo que se vivió en las tribunas. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en el tenis, donde el público debe permanecer en silencio para no incidir en la concentración de los jugadores, en el pádel la música tiene un rol estelar y el Bella Ciao, Queen y Los Locos Adams, entre tanto repertorio, acapararon la atención de un espectáculo adicional con trompetas bombos y cornetas.

“Me encanta que pasen esas cosas en las tribunas, cuando estuve en Miami fui a ver un partido de la NBA y me sorprendió el show en las gradas. Sin entender nada de básquet, pasé un gran momento”, reflexionó Marín Di Nenno, quien llegó a las semifinales junto a su compañero Francisco Navarro en el Greenweez Paris Premier Padel Major. “A mí me encanta que pasen esas cosas e invito a la gente a que arme su propia fiesta”, completó Paquito. Ambos cayeron ante el binomio argentino compuesto por Federico Chingotto y Juan Tello.

Durante una semana la capital francesa vivió el evento en el marco de las impactantes celebraciones por el día patrio del 14 de julio. El desfile de las fuerzas armadas por la tradicional Champs Elysees y los fuegos artificiales que cautivaron al mundo con la Torre Eiffel de fondo marcaron otro de los atractivos en los días parisinos. “La Federación Francesa de Tenis organizó este primer Major en las pistas del estadio de Roland Garros, ofreciendo unas condiciones de juego excepcionales a los mejores jugadores del mundo” , recordó Gilles Moretton, presidente de la FFT. Y agregó: “Qué mejor manera de promover este deporte en pleno desarrollo, que cada vez cuenta con más jugadores en Francia, en los clubes y en todo el mundo. Estamos orgullosos de haber sido los pioneros. Este evento es un fantástico catalizador para seguir desarrollando el pádel en Francia y se enmarca en lo que hemos puesto en marcha como parte de nuestra misión de pádel. Esta primera edición ha servido para dar a conocer este deporte espectacular, físico y hábil, y para animar a la gente a probarlo”.

Por su parte, Arnaud Di Pasquale, director del certamen, destacó que el objetivo “era dar a conocer el pádel y mostrar una cara diferente del estadio de Roland Garros”. “Nuestra apuesta ha dado sus frutos. Los espectadores que acudieron a la Porte d’Auteuil esta semana quedaron encantados con la experiencia. Pudieron ver a los mejores jugadores del mundo en acción y se dieron cuenta de lo espectacular que es esta disciplina. Este evento ha sido un escaparate excepcional para el pádel. Me gustaría animar a todo el mundo a venir el año que viene”, remarcó.

Como no podía ser de otra manera, el codiciado trofeo fue para la dupla española conformada por Alejandro Galán y Juan Lebron. Los compatriotas de Rafa Nadal llevaron a la bandera ibérica a la cima del templo del tenis. “Es inexplicable describir lo que siento, fue algo histórico porque todos quisieran estar en con este premio en el primer Roland Garros”, subrayó Galán. Y agregó: “La verdad es que ni me acuerdo de cómo fue el último punto, pero lo primero que se me vino a la cabeza cuando cumplimos el objetivo fue el apoyo de toda la familia que está detrás de este enorme esfuerzo”.

Será tiempo de festejos para la dupla que se posiciona como número uno del mundo. El resultado final de 6-3, 4-6 y 6-4 en la batalla final ante Chingotto y Tello que duró una hora y 46 minutos quedará marcado en los libros dorados de la pareja que continuó el legado de Rafa. Mientras uno partió hacia un concierto de Coldplay en el Stade de France, el otro se quedó organizando lo que será la velada de cierre. “Seguramente habrá algún vinito, una buena comida y será como una cena romántica”, deslizó Lebron entre risas. Probablemente, de fondo seguirá sonando Viva la vida…

El camino del equipo campeón:

16avos de final: Rafael Mendez y Salvador Oria (6-2 y 6-3)

Octavos de final: Antonio Fernández y José Antonio Diestro (6-1, 5-7 y 6-2)

Cuartos de final: Fernando Belasteguin y Arturo Coello (6-2 y 6-2)

Semifinales: Pablo Lima y Franco Stupaczuk (6-1 y 6-0)

Final: Federico Chingotto y Juan Tello (6-3, 4-6 y 6-4)