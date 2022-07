Carlos Tevez va por su primer triunfo en Rosario Central ante Sarmiento de Junín: hora, TV, formaciones y agenda de la Fecha 7

Tevez quiere celebrar su primer triunfo como DT de Central (Leo Galletto)

Carlos Tevez afrontará su tercer partido como entrenador profesional de Rosario Central: su equipo recibirá, desde las 20, a Sarmiento de Junín en el Gigante de Arroyito. El compromiso abrirá la Fecha 7 de la Liga Profesional, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y la televisación de TNT Sports.

El Apache apostó a lo grande en el Canalla, que viene de capa caída. Ganó un partido en lo que va del campeonato y comparte el último puesto de la tabla de posiciones junto a Defensa y Justicia y Aldosivi. Justamente ante el Tiburón en Mar del Plata cayó la última jornada en un desdibujado cotejo. En el estreno de Carlitos había merecido más contra Gimnasia La Plata pero fue 0-1 en contra.

Finalmente Tevez desistió de la idea de contar con Carlos Retegui en su cuerpo técnico y fue el ex delantero de Ferro Carril Oeste Mario Pobersnik quien se acopló a él y sus hermanos en Central. En los últimos días, el ídolo de Boca le apuntó al Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires por haberse bajado del barco antes de tiempo. Y ante la respuesta del ex entrenador de hockey, replicó: “Si así son mis amigos, ¿cómo serán mis enemigos?”.

Polémica al margen, el ex delantero se centra en lo futbolístico para sacar del pozo en el que está metido el cuadro auriazul. Y no la tendrá fácil contra un Sarmiento de Junín que arrastra dos empates consecutivos y hace tres que no conoce la derrota. Israel Damonte encontró funcionamiento y el Kiwi se ubica en una zona expectante de la tabla de posiciones. Si pisa fuerte en Arroyito, quedarán en el cuarto lugar de la Liga Profesional y engrosarán su promedio.

Probables formaciones:

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortéz, Facundo Almada, Javier Báez, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Walter Montoya, Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra; Franco Frías y Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Rasmussen, Franco Quinteros; Yair Arismendi, Emiliano Méndez, Lucas Castro, Julián Brea; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 20.00

Árbitro: Fernando Echenique

Televisará: TNT Sports





LA AGENDA DE LA FECHA 7

· Sábado 9 de julio

13:00 Patronato-Arsenal (ESPN Extra)

15.30 San Lorenzo-Boca (TNT Sports)

18.00 Banfield-Unión (ESPN Extra)

20.30 Talleres-Barracas Central (ESPN Extra)

20.30 Platense-Newell’s (TNT Sports)





· Domingo 10 de julio

13.00 Estudiantes-Central Córdoba (TNT Sports)

15.30 Racing-Independiente (TNT Sports y ESPN Extra)

18.00 Atlético Tucumán-Gimnasia La Plata (TNT Sports)

18.00 Lanús-Huracán (TV Pública)

20.30 River-Godoy Cruz (ESPN Extra)





· Lunes 11 de julio

19.00 Defensa y Justicia-Aldosivi (TNT Sports)

19.00 Colón-Vélez (ESPN Extra)

21.30 Argentinos Juniors-Tigre (TV Pública)

