El dardo de una ex figura de Boca al Consejo del Fútbol: “A Battaglia lo corren glorias del club y eso molesta más todavía”

Hugo Perotti es una de las palabras autorizadas para hablar de Boca Juniors. El Mono jugó entre 1977 y 1981 y ganó nada más y nada menos que la Copa Libertadores 1978 y el torneo Metropolitano 1981, compartiendo plantel con Diego Maradona. Con 151 partidos en el Xeneize y 29 goles, sabe lo que significa el mundo xeneize.

Por eso, sus declaraciones sobre la salida de Sebastián Battaglia no pasaron desapercibidas. y en este punto, el Mono Perotti no ocultó su malestar por las formas en que el máximo ganador de la historia del club fue despedido de su cargo de entrenador.

“Una cosa es irte por la puerta de atrás, como le pasó a otros técnicos y en otros momentos, donde el equipo jugaba horrible, pero lo que más duele y no me gusta son las formas en la cual lo echaron. Estamos hablando del jugador más ganador de Boca Juniors. No es justo que se vaya por la puertas de atrás por haber perdido un partido o porque hizo una declaración que a alguien no le gustó”.

Perotti se refiere a la conferencia de prensa posterior a la eliminación de la Copa Libertadores ante el Corinthians, que habría sido el desencadenante para que lo despidieran.

Hugo Perotti fue campeón con Maradona en 1981

Y comparó la salida de Sebastián con la de Riquelme como futbolista, cuando Daniel Angelici era el presidente: “Cuando a Román lo sacaron del club fueron los dirigentes, que parecen que son de otro catálogo y no son ex glorias del club. A Battaglia lo corre el Consejo de Fútbol que está compuesto por glorias y ex figuras del club. Eso es lo que me molesta más todavía. Las formas y cómo lo corrieron. No es lo mismo Battaglia que otro entrenador cualquiera que venga a dirigir Boca”.

En diálogo con Súper Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad, el Mono Perotti pidió bajar los decibeles en relación a la obsesión que significa la Copa Libertadores. “En algún momento van a tener que aflojar con esto que lo único que importa es la Copa. Eso a Boca lo está llevando por mal camino. No puede ser que se estén yendo técnicos campeones. Es el camino equivocado”.

Hugo Perotti junto a Miguel Brindisi en el homenaje que le hicieron a Diego Maradona en el duelo ante Gimnasia por la Superliga 2019/20 en 2020 en La Bombonera (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Y agregó: “El resultado de Battaglia no es malo y se termina yendo por no pasar los octavos de la Copa Libertadores. Más allá del comentario que realizó, me parece que el tema pasa por otro lado. Acá hay que analizar jugadores y también el rendimiento de la directiva y del Consejo de Fútbol. No es solamente Battaglia”.

En otro orden, el Mono Perotti se refirió a la posibilidad de que Ricardo Gareca sea el reemplazante de Battaglia. “Tiene chances de dirigir a Boca. Ganó cosas y tiene pergaminos. Era una categoría más grande que yo y demostró que puede ser el DT de Boca Juniors. Pergamino y conocimientos tiene. No hay momentos ideales, pero podría venir bien, porque podría tener los jugadores para conocerlos, son meses de transición por lo del Mundial. Ganaría mucho tiempo para imponer la fisonomía e idea del juego”.

Respecto a la conflictiva salida del Tigre para jugar en River Plate a mediados de los 80, que podría molestar a algunos hinchas, el Mono expresó: “Puede ser que la gente todavía lo pueda juzgar, pero pasó mucho tiempo que creo que ya prescribió lo que sucedió en su momento. Quizás si Gareca hubiera tenido chances de ser entrenador en aquella época y cercano a ese acontecimiento te hubiera dicho que no, quizás ahora ya está. Después de ese episodio, Gareca no fue polémico, nunca hizo declaraciones complicaciones. No me imagino que desde la dirigencia pongan en la balanza esas cuestiones para elegir a Gareca. No sé como podría reaccionar el hincha: cuando los resultados van bien, nadie te reclama nada, pero cuando no se dan, siempre aparecen los reclamos”.

Gareca fue delantero de Boca Juniors en los 80'. (Foto: Internet)

Por último, dio su visión acerca de lo ocurrido en 1985, cuando Gareca y Oscar Ruggeri, dos de los referentes del plantel y que habían surgido de las inferiores, pidieron la libertad de acción por haber alcanzado dos años sin firmar el contrato. En ese momento, Boca Juniors estaba inmerso de una profunda crisis institucional y económica, que lo llevó a una clausura de La Bombonera por sueldos impagos.

“En su momento el reclamo de Gareca y Ruggeri me pareció que no estuvo bien, no me gustó lo sucedido, es más no estuve de acuerdo con la actitud que tomaron, porque querían parar a todo el equipo. Para que se entienda, lo que reclamaron era justo, pero como se dio todo no me gustó. Yo no lo veo como hincha, yo fui compañero y lo reemplace a él (por Gareca) en sexta y séptima, porque lo habían expulsado en un partido previo a la final. De igual manera, creo que tiene los méritos para ser el DT de Boca, porque nunca ofendió al club, siempre fue correcto y nunca hizo declaraciones desafortunadas, después de lo que sucedió, me parece que no debería haber problemas”.

