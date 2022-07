“Pensé que me moría, que me iba para arriba”: el dramático relato de una leyenda de Boca Juniors tras estar internado 10 días internado por COVID-19

Ángel Clemente Rojas y su dramático relato de su internación por COVID-19 y reveló que pensó que se moría

Hacia fines de junio se conoció que Ángel Clemente Rojas atravesaba un cuadro de salud delicado y se encontraba internado. Este lunes, el ex jugador de Boca Juniors confirmó que sufrió COVID-19. Además, el ex delantero, que recibió las cuatro dosis de la vacuna, reveló “pensé que me moría”.

El ídolo reconoció que la pasó muy mal de tras estar 10 días hospitalizado. “Tuve COVID-19. Ahora estamos en un 70 por ciento. Me agarró el coronavirus y me tuvo muy mal y se complicó con una neumonía. Ese COVID-19 es un bicho muy raro, no sabés cuándo lo agarras, cuándo se va. Me pusieron de todo en el cuerpo para mejorarme”, sostuvo Rojitas en diálogo con el programa Súper Deportivo Radio por la emisora Villa Trinidad (FM 97.9).

“La pasé mal, los primeros días fueron terribles porque no me sentía ‘Rojitas’, me sentía muy chiquito, no me sentía bien y me ponían inyecciones, muchas porquerías a cada rato. Es jodido, no se lo deseo a nadie”, agregó el ex atacante de 77 años.

“Tenía las cuatro vacunas y me mató igual. Si no tenía ninguna vacuna me moría. Parecía que me moría, que me iba para arriba, lo pensé muchas veces, lo juro por la tumba de mi madre. Me asusté mucho. Pensaba en mi hijo, mis nietos, si no los podía volver a ver, para colmo son chiquitos y lloraban. Dios me dio una vida más. Ahora estoy tomando 21 pastillas por día”, contó.

Sobre la actualidad de Boca Juniors y pensando en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, analizó: “Va a pasar Boca, va a definirlo mañana. Boca es el rival a vencer en la Copa para todos. Es una Copa muy jodida. Es mas, prefiero que Boca gane la Copa Libertadores antes que Argentina sea campeón del mundo en Qatar, olvidate que quiero que sea así. ¿Qué Mundial? Yo me juego con Boca, la alegría de la vida va a ser”.

Respecto del caso Vidal, que en las últimas horas medios brasileños informaron que el volante tiene todo acordado para incorporarse al Flamengo. “Lo de Vidal se enquilombó por los empresarios. De igual manera, yo a Vidal no lo conozco, lo vi jugar muy poco. ¿Qué negocio querían hacer con Vidal si era un muchacho grande? ¡Para sacar a Varela que tiene una juventud bárbara! Para eso yo prefiero a un goleador y no a uno que gambetea. Boca esta bien, cambió mucho. Es otro Boca, es el Boca de toda la vida, a nuestro equipo se lo respeta”, argumentó.

Durante su complicación de salud informaron desde la transmisión de El show de Boca que Rojitas permaneció en un hospital público, pero cuando las autoridades de la entidad boquense se enteraron de la situación, decidieron trasladarlo hacia una institución sanitaria privada para que tuviera un cuidado personalizado.

Rojitas surgió de la cantera Xeneize y debutó de forma oficial en 1963. Vistió la camiseta con la azul y oro hasta 1972, cuando emigró a Deportivo Municipal de Perú, aunque al año siguiente regresó al club de la Ribera y luego continuó por Racing, Nueva Chicago, Lanús y Argentino de Quilmes, donde se retiró en 1978. Además, en Boca sumó cuatro campeonatos locales en 1964, 1965, 1969 y 1970 y la Copa Argentina de 1969.

