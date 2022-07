Un jugador de rugby le salvó la vida a un rival en pleno partido

Un jugador de rugby le salva la vida a otro en pleno partido

Durante el partido que protagonizaron el Club Atlético San Antonio de Padua y Old Georgian de Quilmes, por el Torneo de la Primera C de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), se registró un momento de completa congoja: un jugador del conjunto de Merlo cayó desplomado en el campo de juego y tuvo que ser socorrido de inmediato por un rival.

Axel Rionegro contó detalles de cómo se percató de que su adversario Gonzalo Suárez estaba tendido en el césped: “Fue todo muy rápido. Vi al jugador de ellos en el piso, con los ojos en blanco y con baba que salía de su boca. En ese momento atiné a agarrar el protector bucal y sacárselo de la boca porque se estaba ahogando”. En declaraciones al medio El Progreso, el salvador comentó que el desmayo del oponente se había dado porque chocó su cabeza con la rodilla de un compañero suyo.

“Se ve que perdió el conocimiento y me tiré para ayudarlo. Si bien me mordió un poco la mano, no me pasó nada. Después comencé a gritarle al árbitro para que detuviera el partido”, reveló.

Las imágenes de un video que se viralizó en las redes captaron el momento en que Suárez queda completamente inconsciente y, segundos después, Rionegro se acerca de forma desesperada al advertir que estaba en riesgo su vida. Los quilmeños perdían 14-0 y estaban en posición de ataque en el momento en que se produjo el incidente que conmocionó a todos los presentes.

Suárez fue asistido velozmente por el personal médico situado en cancha (el kinesiólogo de Quilmes Marco Cipriano fue quien lo estabilizó) y su cuadro mejoró lentamente con el correr de las horas. Según se informó, la rapida intervención fue clave para que el rugbier de Padua recuperara el conocimiento. Los exámenes de rutina fueron satisfactorios y recibió algunos puntos de sutura. Desde San Antonio aportaron que el protocolo a seguir en estos casos indica un seguimiento diario por un tiempo determinado para descartar algún tipo de lesión a futuro.

Aunque el resultado fue anecdótico tras el susto generado, CASA de Padua se impuso 53-21 y quedó en el noveno puesto de la tabla de posiciones del Torneo de la C en la URBA. Con la derrota, Old Georgian permanece anteúltimo. El líder es Círculo Universitario de Quilmes, mientras que sus escoltas son Italiano y Monte Grande.

SEGUIR LEYENDO: