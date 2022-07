Fue nadadora olímpica y ahora tiene su propio “gimnasio mental”: la argentina que trabaja con los All Blacks y se sumó a un equipo de fútbol

Desde Estados Unidos, donde es parte del cuerpo técnico del DC United, la ex nadadora habló de su trabajo en el entrenamiento mental con atletas

Cuando Agustina De Giovanni ya era una nadadora de la selección argentina que rompía marcas nacionales y sudamericanas en la especialidad de pecho, todavía el mundo no reconocía que un deportista podía sufrir ante los diferentes escenarios que se le presentaban en su carrera. Mucho menos cuando el retiro tocaba la puerta y después de mucho tiempo de levantarse a la madrugada y meterse al agua unas ocho horas diarias, la vida parecía agotar el capítulo más deseado.

“En 2011 no la pasé tan bién. Tenía otro idioma, green card, estaba en otro país. Una carrera, los contactos divinos que tiene EEUU y, aún así, la pasé más o menos. Entonces, después de eso, pensé en la gente que no tiene esa oportunidad. Yo no gané millones como sucede con otros deportes, por eso decidí esto”, le confesó De Giovanni a Infobae sobre cómo vivió su despedida de la actividad deportiva y por qué decidió apostar por ayudar a mejorar la salud mental de los atletas.

Desde Estados Unidos, donde hoy trabaja como directora de rendimiento mental y cultura en el DC United, una de las franquicias con mayor recorrido en el fútbol de la MLS, quien se probó como comentarista de fútbol en transmisiones de Copa Libertadores y trabajó en medios como presentadora, es en la actualidad una de las referentes mundiales de cómo los atletas deben ejercitar la mentalidad para poder lograr mejoras en su rendimiento y mejorar su calidad de vida.

La oriunda de Santa Fe fue olímpica en dos ocasiones. Compitió en Atenas 2004 y Beijing 2008. Para esa época, Agustina ya estudiaba en la universidad de Alabama y se había dejado seducir por el discurso de uno de los entrenadores históricos del fútbol americano universitario como Nick Saban, un personaje icónico que cambió la cultura de toda una ciudad y que a ella la invitó a repensar lo que quería para su futuro.

“Mi misión es que vos sepas que el que no tiene límites, sos vos”, repitió Agustina al hablar de cuáles son los bastiones con lo que ella cumple su función de entrenar mentalmente a los jugadores del plantel del primer equipo. Pero claro, quien supo ser una gran atleta, no sólo se focaliza en el mundo del fútbol.

De Giovanni hace tiempo que trabaja con el sector de management de los All Blacks, en la que es su única conexión con el rugby. También lo hace con futbolistas de clase mundial que se preparan para jugar el Mundial de Qatar, con atletas en puntos coyunturales del ciclo olímpico, y en la NFL, MLB, MLS y, como conoce el circuito universitario por haber sido parte como deportista, lo hace con varios equipos de la NCAA.

Agustina De Giovanni, la ex nadadora que ahora se convirtió en una experta en el entrenamiento mental de los atletas

La argentina hace unos meses que fue incorporada dentro del staff técnico del conjunto de Washington. Presentó su proyecto a los dueños, los convenció del valor de su idea y así fue como en la actualidad viaja con el equipo y está en el día a día de trabajo con los jugadores. ¿En qué se basa cuando se sienta frente a un atleta para ayudarlo en su entrenamiento mental?

“Nosotros hacemos entrenamiento mental, que se difiere del coaching ontológico, que es mucho más reflexivo. En esta rama, la iniciativa la tiene que tener el jugador/atleta. Es más direccional. Acordate que nosotros, los deportistas, somos animales que estamos acostumbrados a escuchar lo que tenemos que hacer. Entonces, la diferencia con el resto de los coaching es ‘yo te digo lo que tenés que hacer’, por eso nosotros lo tomamos como ‘mental gym’, porque en realidad, si te dicen ‘tres series de ocho bíceps’ y vas y lo hacés, acá es algo parecido. Pero lo que pasa es que, en vez de hacer bíceps, los coaches tenemos diferentes approaches (enfoques) pero siempre la misma base. Por ejemplo, mi planificación la hago paralelamente a la del profe, al PF. Son tres columnas, en donde en la primera columna se habla más de qué clase de mente querés tener, en la segunda es qué clase de preparación querés tener y en la tercera se conecta con el equipo en relación a la cultura. Pero siempre, aunque sea un trabajo en equipo, empezamos por vos”, analizó De Giovanni para Infobae.

“Nosotros no tenemos un gimnasio mental porque son débiles, sino es para fortalecer su mentalidad”, agregó. La argentina tiene su propia sala en la que convoca a los protagonistas a tener charlas diarias. “Mi oficina está lejos, para que nadie sepa quién se suma”.

Justamente, en la puerta de la oficina donde Agustina pasa varias horas al día, hay un cartel con una imagen de un cerebro y un texto que dice: “Mental Gym”. Es un mensaje claro para aquellos que entran, saben que ese es un espacio para entrenar otro aspecto del deporte, como sucede con otras piezas para preservarlo.

“El entrenamiento mental se basa en todos los descubrimientos científicos que se van sumando y ahí cómo se aplica al deporte. Hay algunas investigaciones que hacemos con mis colegas. Si lo explicás fácil, es la mejor ayuda que le podés dar al deportista. Eso es lo que me fascina, darles las opciones a los jugadores para que ellos puedan tomar la que mejor les quede”, dijo la ex nadadora.

“Es clave que ellos comprendan que lo necesitan, pero que no signifique que tienen un problema. El tema sería así: ¿por qué van al kinesiólogo si no están lesionados? Para evitar lesiones. Es una parte educativa, yo también trabajo con los General Managers (directivos) acá, pero todos tenemos las mismas situaciones de vida. Es para entender que es un entrenamiento más”, sumó en su explicación.

Además de tareas de meditación y visualización, De Giovanni comparte la información que intercambia con el jugador/atleta en un documento en línea, al que ellos pueden acceder cuando quieran. Y, como ella dice, es necesario un tratamiento continuo. No sólo el día previo a la competencia.

La oriunda de Santa Fe fue dos veces olímpica en la especialidad pecho

“Por ejemplo, el jugador viene y me dice ‘me pasa esto en el partido, me molesta’, o a veces no le ponen un nombre, pero te cuentan y me dan la definición y yo les pongo el nombre. O tenemos un ida y vuelta hasta que el jugador le pone nombre a su problemas, y eso es un montón. Que él se apropie de lo que le ocurre”, explicó.

“Otra cosa en la que trabajamos es cuando el jugador se va de foco. En mi caso ahora, 90 minutos es mucho tiempo para el cerebro mismo, cómo funciona. Entonces, todo lo que querés tener vos en el partido, me lo decís y lo entrenamos de lunes a viernes. No hay chances de que yo te diga ‘nos vemos el sábado’. Es muy tarde”, agregó.

En los últimos tiempos, el tema de la salud mental pasó del ostracismo a la luz gracias a que varias estrellas mundiales del deporte reflejaron sus vivencias. Desde las charlas que viene dando Michael Phelps tras su retiro, sumado a lo sucedido con figuras como Naomi Osaka o lo que padeció Simone Biles durante los últimos Juegos Olímpicos, por lo que el tópico se popularizó.

¿Qué impacto tiene esa difusión para el tratamiento de estos problemas? “Ojalá que se dé no sólo en el deporte. Pero hay que tener cuidado porque, tal vez, muchos piensan que es algo nuevo, y como es nuevo, es ‘cool’. Y que después no se vaya directo a la raíz. Estuvieron buenísimas las apariciones de Naomi o Simone, lo que pasa es que sentarte con un coach es un esfuerzo. A todo lo que se vuelve moda, le tengo respeto. Porque las modas pasan, pero esto es una filosofía de vida”, contestó Agustina.

“Acá, durante mayo, Phelps salió a hablar por el mes del cuidado de la salud mental y eso ayuda. Pero teniendo un plan detrás. En mi rol, es el único club de la MLS que tiene. Y estoy dando charlas. En la NFL, o el béisbol, tienen que profundizar. En la MLB tienen más igual. Lo que te da el entrenamiento mental es que te estira la carrera. Pero está bueno que hablen, porque lo hace menos tabú. Pero ahí es donde todavía veo la brecha”, agregó.

De Giovanni se tomó unos minutos para hablar de su futuro conectado con lo que fue su pasado tras alejarse del deporte como atleta.

“Tengo que invertir más tiempo, o hacerlo más público, que es enfocarme en el retiro. No sólo con los jugadores, sino con sus familias. Mi análisis y mi libro. No quiero que nadie pase lo que pasé yo”, repitió Agustina.

“Es duro ir pensando que sos un jubilado a los 35, 40. Yo lo fui a los 27. Y pasás de lo lindo a lo feo, al mismo tiempo, es que nunca más… Suena feo cuando lo digo así. Es muy difícil, porque yo ahora lo estoy recreando, sentir lo que sentías antes. Por que no volvés a competir. Pero yo creo que podés recrear esa sensación con una intención. Tal vez ahora me pasa cuando logro que, gracias a lo que hacemos, el otro se dé cuenta que él mismo era su limitante. Pero son cosas que llevan tiempo”, cerró.

Antes de la despedida, aquella niña que nadaba por el mundo y a la que mamá y papá la intentaban seguir de alguna forma en épocas en las que las redes sociales todavía no tenían tanta exposición, abrió su corazón y recordó el día en el que se tuvo que poner frente a frente al espejo y mirar hacia el futuro. “Sí, la pasé mal. Pero siempre se puede salir, te reinventás. Ese es otro valor. Desde quién sos. Eso fue lo más feo, y lo más lindo. Me tuve que enfrentar a quién era”. Y así lo hizo. Por eso hoy brinda la ayuda que a ella le faltó.

De Giovanni junto a parte del staff del DC United, de la MLS

