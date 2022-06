El motivo oculto que aceleró la separación de Piqué y Shakira más allá de las supuestas infidelidades

La pareja terminó su relación después de 12 años

La separación de Shakira y Piqué causó un revuelo internacional en los fans de la artista y los simpatizantes del Barcelona. Es que la relación que había comenzado con el Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica en 2010 llegó a su final después de una relación de 12 años. Si bien hasta el momento se desconocen los pormenores de lo que causó la ruptura amorosa de la cantante con el futbolista, el rumor que más fuerza ha tomado a lo largo del último tiempo se basa en una presunta infidelidad del defensor del Blaugrana.

Sin embargo, en las últimas horas una persona allegada a la cantante colombiana reveló que hubo otro motivo oculto además de la traición sentimental. Es que Roberto García, ex pareja de la hermana de Shakira llamada Lucila, brindó una entrevista al periódico EsDiario en el que reveló que el dinero fue otra de las causas que contribuyó al conflictivo desenlace de la relación. Según sus palabras, el central catalán le habría pedido una suma millonaria a la cantautora, que la familia se negó a entregar.

“Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero, y llevan la economía familiar al 50 %”, reveló García y remarcó que los montos que pidió el futbolista hubieran sido destinado para inversiones inmobiliarias y la construcción de un complejo.

El ex cuñado de Shakira subrayó que la cantante oriunda de Barranquilla tenía pensado invertir su fortuna en las Bahamas y Colombia, otro de los desacuerdos del jugador que generó constantes discusiones. Cabe señalar que Roberto García terminó en malos modos su vínculo con Lucila, dado que la acusó de abandono en un momento complicado de su vida: “Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi ex mujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y sólo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total he perdido cerca de 500.000 euros”.

En la entrevista también se encargó de aclarar que todas las decisiones económicas que toma Shakira deben ser aprobadas por su padre, William Mebarak Chadid, quien supuestamente tuvo una influencia notoria en su propia separación.

Mientras tanto, la artista se ha mantenido alejada de la exposición pública y pocas veces ha sido captada a las afueras de su mansión en Barcelona. Las actividades que ha realizado tras su divorcio dejarían en evidencia que sus hijos y el deporte han sido de gran ayuda en sus días difíciles.

Cabe remarcar que sus hijos se encuentran de vacaciones escolares y uno de los planes era realizar un viaje con ellos a Miami para alejarse de la polémica. Sin embargo, según informó el portal español Informalia, Gerard Piqué le impidió a la colombiana llevarse a los menores fuera del país, por miedo a que no volvieran.

Lo llamativo fue que el fin de semana pasado los niños viajaron junto a él a Londres, donde estuvieron viendo los entrenamientos de Rafael Nadal en Wimbledon. A su regreso a Cataluña, Shakira decidió emprender viaje a Santander con los menores para practicar surf. Y hasta el momento ella y sus hijos se encuentran en Cantabria.

