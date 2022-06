El homenaje que le preparan los hinchas de Boca Juniors a Riquelme por su cumpleaños número 44

La ovación que preparan los hinchas de Boca para Riquelme

Como de costumbre, los hinchas de Boca Juniors colmarán el estadio Alberto J. Armando para seguir a su equipo en lo que será la apertura de la Fecha 5 de la Liga Profesional. La cita será esta noche, a partir de las 21.30, contra Unión de Santa Fe. En caso de ganar, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia quedará como único líder del campeonato (a la espera de lo que haga Newell’s mañana ante Estudiantes en La Plata, más el resto). Será una noche de emoción por el aniversario número 44 de Juan Román Riquelme.

Un grupo de hinchas le prepara un recibimiento y ovación al vicepresidente e ídolo de la institución de la Ribera. La iniciativa es llevada adelante por la “Gloriosa JR”, una agrupación de jóvenes que se hacen llamar “jóvenes riquelmistas”, quienes en redes sociales -tanto Twitter como Instagram- publicaron videos bajo la consigna “Volvamos a cantar por Román”.

“Les damos la bienvenida a todos los compatriotas xeneizes que están encolumnados detrás del proyecto de nuestro líder espiritual Juan Román Riquelme. Abróchense los cinturones, agarren una camiseta o algo que haga alusión al Diez y acompañanos este viernes a hacer PATRIA, para volver a ovacionar al ídolo máximo de la historia de Boca. El próximo viernes, al minuto 10 del primer tiempo, saludemos a Román por su cumpleaños 44 ″, fue el mensaje que se viralizó en cuestión de horas.

Román recibirá esta noche una ovación en el día de su cumpleaños

“Pasan los días y los años y la gente me sigue dando mucho cariño y amor, eso es maravilloso, no tengo más que palabras de agradecimiento, me apoyan desde el día que decidieron que vuelva al club, solo digo muchas gracias”, mencionó Román en una de las últimas entrevistas públicas que concedió. A la espera de la realización de su partido despedida en la Bombonera, que tendrá lugar después de la final del Mundial y antes de las Fiestas, expresó también: “A veces la cancha está grande, veo a la gente cantar mucho y digo ‘la pucha’, no sé si me animaría jugar un partido de fútbol, pero sí sigo teniendo las mismas sensaciones de cuando era jugador de fútbol. Tuve la suerte de jugar en muchos estadios, pero ninguno como éste”.

Como acostumbra, JR10 apelará al bajo perfil y apenas asomará desde el palco de la Bombonera para agitar sus manos y agradecerles a los hinchas. Todavía no está confirmado si el hoy directivo viajará junto a la delegación a San Pablo para lo que será la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians el próximo martes 28 de junio.

“A fin de año si Dios quiere haremos el partido despedida después de ocho años, me da un poco de vergüenza, espero no errarle a la pelota. Esperemos disfrutar y que la gente disfrute”, informó. Hoy Boca quiere disfrutar con él en la cancha por su aniversario 44. La de esta noche será una muestra gratis de lo que acontecerá -de forma potenciada- en el homenaje de fin de año que lo tendrá nuevamente con la número 10.

