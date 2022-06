Del error por pensar que la Libertadores es la “obsesión” de Boca a la posible llegada de Arturo Vidal: 11 frases de Sebastián Battaglia

Sebastián Battaglia dialogó con ESPN y contó todo lo que vivió desde su confirmación como entrenador de la primera división de Boca Juniors. ”Antes de empezar a dirigir estuve un buen tiempo pensándolo mucho, hasta que tomé la decisión de que esta iba a ser mi profesión”, destacó.

”Lo que pasa es que en Boca sumé 19 títulos, pero 17 fueron como jugador, y repetir eso como entrenador es difícil, pero por lo pronto ya llevo dos en seis meses”, apuntó. Y al respecto refirió que se encontró en el club de la Ribera “con muchos jugadores juveniles que tienen un gran futuro y que le van a ser muy útiles al equipo”.

”Y aunque el libro de pases está abierto, estoy muy conforme con el plantel que tenemos. Por ejemplo sabemos lo que nos podría aportar Arturo Vidal, y a Martín Payero lo conozco de cuando estuve trabajando en Banfield con Julio Falcioni. Con el chileno todavía no tuvimos la oportunidad de hablar, pero es obvio que va a jerarquizar al fútbol argentino, no solo a Boca. Le puede aportar mucho al plantel”, advirtió respecto de alguna posible contratación por ahora desestimada. ”Me dicen que estoy calmado cuando dirijo al equipo, pero lo real es que soy tranquilo aunque a veces la procesión va por dentro, y me ayuda mucho el hecho de conocer tanto como es Boca por dentro”, refirió.

El director técnico boquense reconoció que le tocó asumir el cargo en reemplazo de Miguel Russo “en una etapa complicada” para el equipo. ”Pero en esto nadie tiene garantizado el éxito, ni el entrenador más joven ni el de mayor experiencia. Sí creo en mis convicciones en las cosas que aprendí de Bianchi, Bielsa, Falcioni y Miguel (Russo). Hay que manejarse de la mejor manera con el grupo, ser parte de ellos, no amigos pero sí tener confianza porque los que entran a la cancha son ellos y te tienen que respalda. La receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores”, expresó.

”Y en eso está incluido el hecho de tratar de ayudar siempre a los jugadores, tal como por ejemplo ocurrió con Alan Varela, que empezó bien, luego decayó y ahora está bien otra vez, y nosotros lo acompañamos en todo ese recorrido”, destacó.

Battaglia aseguró que “no hubo un solo partido para destacar ni tampoco para cuestionar. Con Godoy Cruz y Racing no fueron buenos, ni tampoco el empate 1-1 con Arsenal, pero por ejemplo con Corinthians se jugó bien”. Y subrayó: ”Nosotros trabajamos mucho a nivel grupal y consideramos que todos son importantes, por lo que aquellos que estaban afuera después rindieron cuando les tocó entrar”.

”Pero por ejemplo, como creo en lo que hago, tampoco me costó tomar la decisión de aplicar una sanción a Agustín Almendra. Después, todo lo que se dice hay que dejarlo afuera”, sentenció. Finalmente resaltó a los brasileños “Palmeiras y Flamengo como los mejor perfilados para pelear el título en esta Copa Libertadores. Boca hace tiempo que no tiene la oportunidad de ganarla, pero eso tiene que ser un objetivo y no una obsesión, es un error pensar eso. Nuestra camada mal acostumbró a la gente, dejó la vara muy alta. Pensar solo en ganar la Copa es un error, pero nosotros debemos competir, llegar nuevamente a una final e intentar ganarla. Hay rivales muy duros, de trayectora, pero también es cierto que a nadie le gusta cruzarse con nosotros. Ojalá pueda seguir siendo técnico de Boca por mucho tiempo, pero pienso en el día a día, en este torneo y creo en los proyectos a largo plazo”, completó.

SEGUIR LEYENDO: