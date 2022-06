El romántico gesto de Tini Stoessell con Rodrigo De Paul que no pasó inadvertido en medio de un recital

Tini le canta a De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen causando furor como pareja. En uno de sus shows, la cantante le dedicó una parte de una de sus canciones al volante de la selección argentina, que sigue de vacaciones luego de los últimos dos partidos del elenco Albiceleste. El episodio que hizo delirar al público fue en un concierto en Mendoza y las imágenes se volvieron virales. Fue otro testimonio del excelente momento que pasa la artista musical con el futbolista, que en poco tiempo deberá retornar a Europa.

Tini y Rodri viajaron juntos a Cuyo para dos de sus recitales de la gira “Quiero volver”. Como es habitual en sus presentaciones, la cantante se presentó en un recinto lleno. Fue este miércoles y el volante tuvo un lugar preferencial para verla. Fue en un momento cuando ella lo miró desde el escenario y se le acercó. Esto ocurrió mientras interpretaba el tema “Acércate”.

La cantante lo señaló a De Paul y el público comenzó a delirar. Rodrigo estuvo camuflado con un gorrito debajo del escenario. El video lo publicó en su cuenta de Instagram, Estefanía Berardi, quien es panelista de Los Ángeles de la Mañana y quedó registrado el romántico gesto que Tini tuvo con el futbolista.

“No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, fue el fragmento que la cantante le dedicó a su pareja.

El volante de la selección argentina dio detalles de su noviazgo con la cantante

Ambos ya se mostraron juntos desde que De Paul regresó al país y celebraron juntos el cumpleaños número 28 el último sábado. En esa oportunidad, Rodrigo realizó una fiesta con amigos y familiares en un restaurante de San Isidro. Además, participaron de la celebración muchos amigos del jugador como Giovanni Lo Celso, el conductor Joaquín El Pollo Álvarez y su mujer Tefi Russo, y parte de la familia de su novia: su cuñado Franscico Stoessel y su suegra Mariana.

La cantante, que ese sábado dio un recital en la provincia de Santa Fe, recién llegó alrededor de las 2 de la madrugada, tras arribar en un avión privado a la 1:30 en Aeroparque para luego trasladarse hasta el lugar donde se llevó a cabo la fiesta. De hecho, la artista se cambió en medio del evento.

“Estamos muy bien y por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos, pero cuando estamos juntos la verdad que nos disfrutamos y la pasamos muy bien. La felicito a ella porque hace feliz a mucha gente. Lo bueno es que en el trabajo que tenemos podemos robarle una sonrisa a la gente y hacerle olvidar sus problemas”, contó De Paul en una entrevista con el programa No es tan tarde.

La pareja pasa un gran momento y genera furor como referentes populares. Ambos son muy exitosos en cada ámbito y son seguidos por millones. Esa combinación produce que cada vez que se muestran juntos las redes estallen, como fue este amoroso gesto que tuvo Tini para con su novio futbolista.

