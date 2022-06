Leandro Somoza renunció en Rosario Central, apuntó contra la dirigencia y ya suena en otro club de la Liga Profesional

Leandro Somoza anuncia su salida de Rosario Central

Inesperadamente Leandro Somoza pegó el portazo en Rosario Central y se convirtió en el primer entrenador en despedirse en lo que va de la Liga Profesional. Luego del empate ante Lanús y la caída ante Huracán, el técnico puso fin a su ciclo alegando profundas diferencias con la comisión directiva canalla. En las próximas horas podría convertirse en nuevo DT de Aldosivi, según manifestó el presidente de la entidad marplatense.

“Con la dirigencia no estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo, tomé la decisión de dar un paso al costado y que ellos tomen la decisión que crea pertinente a la situación. Estoy tranquilo, tengo una sensación rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero creo que no daba para más”, declaró en conferencia de prensa el ex ayudante de campo de Miguel Russo.

Y ahondó en detalles: “Uno viene reclamando desde el arranque una coherencia y orden que nunca hubo. Hicimos una pretemporada en la que pusimos al plantel apto en lo físico y táctico desde lo profesional, pero las circunstancias dicen que van por otro camino. Soy muy profesional con lo que hago y quiero, pero no encontré esa respuesta”.

Al retiro de Marco Ruben y la salida de Emiliano Vecchio se les sumó la falta de incorporaciones (acaba de ser presentado Francis Mac Allister): “En cada mercado uno pretende potenciar el plantel que tenemos, yo fui claro en lo que quería. Por cada posición quería entre 3 y 4 nombres y obviamente ninguno pudo llegar. No sé cómo se maneja cada uno en la interna, pero sí sé cómo me manejo yo en el día a día para entrenar y exigir con el cuerpo técnico. Estoy agradecido al plantel, la gente tiene que saber que se va a entregar a morir porque ama a este club”.

Somoza cuando arribó a Aldosivi como futbolista en 2017

En paralelo, José Moscuzza se refirió a la posibilidad de contratar a Somoza como estratega del Tiburón, que tuvo como interino en la primera fecha a Favio Yagui Fernández (derrota 2-1 con Argentinos Juniors en La Paternal) y en la segunda y tercera a Diego Villar (caídas ante Estudiantes y Patronato). “La idea es traerlo a Somoza. Él primero debía resolver su salida de Rosario Central y ya lo hizo. Nosotros veríamos con buenos ojos que él aceptase nuestra propuesta. Hay que ver si quiere agarrar. A veces vos tenés un equipo que vale dos mangos y nadie quiere agarrar la sartén por el mango”, dijo el mandatario en diálogo con La Voz del Estadio (FM 90.5 de Mar del Plata).

Vale recordar que en la temporada 2017/2018 Somoza se retiró como futbolista profesional antes de volcarse a la dirección técnica. En tanto, adelantó que en caso de no llegar a un acuerdo con él, las alternativas son técnicos que ya pasaron por el equipo anteriormente. Aldosivi, que está hundido en la tabla de promedios (ocupa el puesto 26) recibirá a Platense el martes 21 de junio por la cuarta fecha del campeonato.

