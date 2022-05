El gesto amoroso de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel desde la concentración de la selección argentina

De Paul y Tini: uno de los grandes romances de 2022

Mientras se prepara en Bilbao junto a la selección argentina para la Finalissima que el próximo miércoles 1 de junio enfrentará a la Albiceleste (campeona de la Copa América) e Italia (ganador de la Eurocopa) en Wembley, Rodrigo de Paul también le deja espacio al amor. Aún rodeado de Lionel Messi, Scaloni y compañía, con el Mundial de Qatar 2022 en el foco.

Es que desde el Gran Hotel Domine, donde hace base el combinado nacional, el mediocampista del Atlético Madrid, de 28 años, colocó su notebook sobre la cama, se sentó como si se tratara de una platea de un estadio, y se dispuso a disfrutar el recital por streaming de su novia Tini Stoessel a través de Star+. Como si la distancia entre el hipódromo de Palermo y España no existiera.

“Dale, che, cuánto falta”, retrató la escena en su cuenta de Instagram, con un dejo de impaciencia por ver la perfomance de la actriz y cantante, de 25 años. No es el primer ida y vuelta entre ambos durante esta concentración de dos semanas de Argentina con el fin de continuar con la preparación para la Copa del Mundo (además disputará otro amistoso el 5 de junio ante Estonia en Pamplona).

El pasado 24 de mayo fue el cumpleaños del ex Racing y Udinese, y no faltó la caricia virtual de Tini, casi como una confirmación pública del volcánico romance entre ambos. La artista publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram sobre uno de los shows que brindó en Buenos Aires y De Paul le escribió: “No tinitaaaaa afloja!!!”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la respuesta de la artista. “FELIZ CUMPLEAÑOS BOMBONNN”, contestó junto a un emoji de un corazón. Por supuesto, los fanáticos de ambos no dejaron pasar este detalle para dar por hecho el noviazgo entre ambos.

La historia que De Paul subió a Instagram, con Tini como protagonista

Desde los primeros rumores, la historia de amor de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel convocó la atención de los fanáticos de ambos. El futbolista levantó su perfil y consiguió mayor notoriedad desde que se convirtió en figura y referente de la Selección que ganó la Copa América 2021, que cortó una sequía de 28 años sin vueltas olímpicas.

El romance generó la aparición de distintas personas cercanas a ambos, como Camila Homs, la ex esposa del mediocampista y madre de sus hijas. “La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, dijo esta semana en diálogo con Canal 13. “Toda separación es difícil. Personalmente no voy a contar las cosas que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es fácil”, agregó.

Más allá de sus cuestiones sentimentales, De Paul no deja de cumplir con sus obligaciones como jugador y hombre fuerte del elenco de Scaloni. Y sigue siendo uno de los que inyecta buen humor a la convivencia. La prueba: con una broma, hizo reír a carcajadas a Lionel Messi durante el entrenamiento abierto al público en San Mamés.

