El abogado de Sebastián Villa minimizó los chats de la causa: “Él tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro”

Martín Apolo defendió al futbolista de Bocs Juniors en la causa por abuso sexual

Este miércoles, el abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, habló por primera vez sobre la causa por abuso sexual con acceso carnal que tiene como principal acusado al futbolista de Boca Juniors. El defensor legal del jugador aseguró que su cliente es inocente, desconoció las imágenes presentadas en la causa y sostuvo que todos los chats incriminatorios que han circulado serán explicados cuando el delantero preste declaración.

Apolo habló este miércoles en el programa Nosotros a la Mañana de Canal 13 y aseguró: “Él (Villa) me refirió que el hecho denunciado no existió”. En este sentido, agregó con respecto a los chats entre el futbolista y la supuesta víctima que están en la causa: “A mí (Villa) me brindó su versión y el hecho denunciado no existió. Él tendrá la oportunidad de darle contexto a esos mensajes (chats)”.

El abogado se refirió a la causa el día después del testimonio clave de la médica ginecóloga Renee Legrand del Hospital Penna, quien atendió a la denunciante luego de que se produjera el supuesto abuso. Según la declaración de la supuesta víctima, la doctora le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia. Sin embargo, como tenía miedo, no la hizo y se fue.

Tras una cita inicial que fue suspendida por un supuesto malestar, la especialista fue convocada nuevamente para dar su testimonio y entonces afirmó ante las fiscales, la querella y la defensa que “no recuerda si ella la atendió” porque “quizá firmó el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora”, y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”. Para Apolo esta declaración del día de ayer “cambia mucho la situación” del delantero de Boca Juniors.

Algunos de los chats que son parte de la causa

Villa pide perdón en uno de los chats

Los chats de Sebastián Villa con la denunciante

Con respecto a las imágenes aportadas por la mujer en donde se ven algunas lesiones en su cuerpo, el abogado evitó el tema, confrontó con los panelistas y optó por referirse directamente a los chats que circularon. En ellos se puede observar el diálogo entre la mujer y el jugador colombiano, cuando ella le dice “tener miedo” y él le ruega que no vaya a la Justicia.

“Él no intenta frenar nada, hay que contextualizar la situación. Él tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro. Lo único que yo he visto en los medios de comunicación es tergiversar información”, sostuvo el abogado quien además sostuvo que la joven y el futbolista nunca fueron pareja. Asimismo, remarcó que el delantero de Boca Juniors tendrá la oportunidad de dar contexto a ese diálogo cuando le toque dar testimonio.

Al ser consultado sobre por qué, según su versión, la mujer estaría mintiendo sobre los hechos denunciados, contestó: “Mi cliente no puede hacer una futurología o adivinar el objetivo de cada persona pero creo que hay situaciones que caen por su propio peso...”.

