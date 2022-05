La joven novia de Juan Sebastián Verón se defendió de los comentarios agresivos: “No quiero la plata de nadie”

Valentina Martín, la nueva pareja de Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón volvió a encontrar el amor. El vicepresidente y uno de los máximos ídolos de Estudiantes de La Plata no escondió en las redes sociales sus sentimientos hacia una joven casi 20 años menor. La mujer en cuestión es Valentina Martín, una abogada, dueña de un centro de estética y, además, una ferviente simpatizante del Pincha.

Ella fue la encargada de “blanquear” la relación, la cual llevaría algunos meses. En su cuenta de Instagram subió una fotografía junto a la Brujita y unas sentidas palabras que denotan su amor por el ex Parma, Inter, Lazio, Sampdoria, Chelsea y Manchester United, entre otros clubes.

El posteo con el que Valentina Martín confirmó su romance con Juan Sebastián Verón

“Apareciste sin que te buscara, ¡y me completaste! Sos todo lo que necesitaba... compañero, buena persona, cariñoso y, por sobre todo, MI AMORCITO. Te amo”, escribió ella. Vale recordar que el mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 está separado de su ex mujer, María Florencia Vinaccia, con quien tuvo a sus hijos Lara y Deian (también es futbolista y actualmente se encuentra a préstamo desde Estudiantes en Central Córdoba de Santiago del Estero).

El dirigente del Pincha, por su parte, no dudó en responder el mensaje con una línea en la misma sintonía. “Para vos todo, siempre...”, comentó junto a un emoji de enamorado y un corazón rojo.

La noticia rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales. Ante algunas acusaciones en su contra, Valentina Martín decidió realizar una nueva publicación para defenderse de su relación con Verón, de 47 años, y dejar en claro todo su amor.

La respuesta de Valentina Martín

“Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla, escribiendo cosas lindas como feas”, comenzó su relato. Y luego, aclaró: “A aquellas personas les digo: no soy gato, no quiero la plata de nadie. Tengo mi estética que me va muy bien. Soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio. Tengo mi auto y mi casa propia porque me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas”.

La joven sentenció que “estoy enamorada perdidamente de Seba. Aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es, no me interesa la fama. Solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida. Si acepto la solicitud es porque entiendo que quieren ser parte de este amor y porque van a tirar buena onda”.

“Principalmente soy hincha de Estudiantes, y a la gloria no se llega por un camino de rosas. Y según Zubeldía hay que laburar”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: