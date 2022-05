Importa el cómo o solamente ganar como sea: ¿qué opinan los hinchas de Boca Juniors?

Encuesta a hinchas de Boca previo a la final contra Tigre

Boca entró en la recta final del semestre: transita la etapa de definición en la Copa de la Liga y la fase de grupos de la Libertadores. Este domingo se enfrentará contra Tigre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, para dirimir el campeón de Argentina (la cita comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Darío Herrera). El próximo jueves, en la Bombonera, se medirá con Deportivo Cali en busca de clasificarse a los octavos de final del certamen continental por excelencia.

¿Qué opinan los hinchas en vísperas de la definición? ¿Qué análisis del equipo hicieron según las últimas presentaciones? ¿Respaldan a una gloria máxima del club como Sebastián Battaglia? ¿Les importa el rendimiento de Boca o solamente quieren un resultado que los favorezca? ¿Cuál es el pálpito para el duelo frente a los de Victoria? Infobae entrevistó a varios simpatizantes boquenses en la previa del partido pasado ante Corinthians y ellos dieron su veredicto.

La gran mayoría apostó por una victoria ante el Matador, aunque alguno que otro, tal vez acostumbrado al sufrimiento que genera esa instancia en la que a Boca le suele ir bien, se inclinó por un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. La banca para el entrenador y máximo ganador de la historia de Boca fue total: si bien algunos remarcaron que falta algo de trabajo, apuestan por un equipo con Battaglia siendo el DT.

Por otra parte, coincidieron en que las últimas actuaciones de Boca no terminaron de contentar al paladar del hincha, siendo el foco principal el duelo ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga, en el que la Academia mereció mejor suerte durante los 90 minutos. Pero no negocian el resultado y el rendimiento: casi todos aseguraron que a esta altura del campeonato priorizan el “ganar como sea” y no las buenas performance del elenco de la Ribera.

Los fanáticos xeneizes no evadieron una disyuntiva que está instalada hace rato y llevó a cuestionar la continuidad de Battaglia como técnico hace algunas semanas después de que se registraran algunos resultados adversos.

