La burla de Pablo Migliore a River Plate por el día del Censo Nacional y los mejores memes futboleros

El ex arquero de Boca Juniors se mofó del acérrimo rival de una manera muy particular

Este miércoles 18 de mayo se llevó a cabo el día del Censo Nacional y Pablo Migliore aprovechó la ocasión para burlarse de River Plate. Sabido es su fanatismo por Boca Juniors, por eso el ex arquero utilizó la ironía para mofarse del rival de toda la vida.

“Feliz día, ¿hoy no es el día del descenso?”, lanzó para sorpresa de sus compañeros de panel en el programa de TyC Sports del que participa diariamente. “¡Ah, feliz día! Me olvidé de decirte, ¿hoy no es el día del descenso? Ah, del censo… Te juro que pensé que era el día del descenso”, chicaneó el Loco cuando mantenía un debate con Silvio Chattas. “Ah, estás pillo. Estás vivo...”, le respondió el periodista identificado con el Millonario.

El próxmo 26 de junio se cumplirán 11 años del descenso de River Plate a la B Nacional, por primera vez en su historia. En ese entonces, Pablo Migliore, con pasado en Boca Juniors, atajaba en San Lorenzo de Almagro. Un año más tarde, el Loco disputó la promoción para no descender contra Instituto de Córdoba. De la mano de Ricardo Caruso Lombardi como enrenador, el Ciclón ganó 2-0 la ida como visitante y salvó la categoría al empatar 1-1 como local.

pablo__migliore

Pablo Migliore venía de ser muy crítico con Franco Armani, debido a su actuación en el encuentro que River Plate cayó como local ante Tigre y quedó eliminado de la Copa de la Liga en los cuartos de final. “Se tiró en cuotas... Se tira para atrás y vos no podés dar dos pasos para atrás y reaccionar. Está mal parado. Ya está. Está mal parado”, aseguró sobre el primer gol del Matador que convirtió Mateo Retegui.

“El cabeceador ni mira a donde cabecea. Hay un momento de tu carrera en el que tenés que saber dónde estar parado. Es un error posicional del arquero, se lo marcó solito”, continuó Migliore días atrás.

Retomando la actualidad, y al referirse a Boca Juniors, que igualó anoche como local ante Corinthians por la Copa Libertadores, el Loco destacó el rendimiento del equipo que comanda Sebastián Battaglia: “Boca es el león de la Libertadores. Es como el león de la selva. Boca no le tiene miedo a nadie, todos lo miran y ven a la muerte. Boca impone respeto en la Copa Libertadores. Tenerlo enfrente les da miedo a los demás equipos”.

El Xeneize jugó un gran partido ante el Timao y mereció llevarse los tres puntos. Sin embargo, empató 1-1 y ahora deberá buscar la clasificación a los octavos de final el próximo jueves, de nuevo en la Bombonera, ante el Deportivo Cali.

Los mejores memes futboleros por el día del Censo Nacional:

SEGUIR LEYENDO: