Nuevo show de Ruggeri: el día que visitó una playa nudista con Bilardo y la pelea contra cuatro personas que tiraron basura en la vía pública

Ruggeri Y Su Anécdota En Una Playa Nudista

Este miércoles Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo show de anécdotas durante el programa F90 de ESPN. El campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 recordó la oportunidad en la que visitó una playa nudista con la Albiceleste y se quejó sobre los problemas de contaminación que existen en el país. Acompañado por Sebastián Abreu en el piso, se generó una interesante comparación cultural entre Argentina y Uruguay.

Para arrancar, el ex zaguero rememoró una de sus vivencias con el Narigón. “Fui a Saint Tropez. Con la Selección, con Bilardo. Bilardo había comprado un perrito y lo largó en la playa, corría para todos lados. No estás acostumbrado y venían los abuelos, la familia, todos en bolas caminando. Uno con una operación acá, otro un tajo allá, panza. Los tipos como si nada. Nosotros, dos o tres se sacaron, y otros no. Pero cuesta. Era la novedad en ese momento”, reveló ante las risas de sus compañeros.

El Cabezón cambió de tema y recordó una vez que se peleó con cuatro desconocidos por tirar basura en la calle. “Le grité a uno que una vez en un semáforo bajó la ventanilla y limpió el coche. Tiró todo. Me puse al lado y le dije: ‘¿Podés ser así de sucio? De no llegar a tu casa y tirarla’. Me sacaron cagando. Eran cuatro, piqué a la mierda. Casi me matan, me entraron a putear. ¡Me corrían y me gritaban vení! Capaz se puede tirar una manzana, una fruta que son biodegradables”, relató.

El Día Que Ruggeri Se Peleó Con Cuatro Personas Que Tiraron Basura En La Vía Pública

Y aprovechó para quejarse sobre la contaminación que se ve en distintas zonas de Argentina: “Me da bronca porque tiran por todos lados, en el río también. Hay bolsas, botellas, plásticos, matan a los pescados, intoxican todo. Barcos de hierro ahí tirados que no sé quién es el responsable de eso que no los cortan, no los sacan”.

Para reforzar su postura, buscó otro punto de vista en Sebastián Abreu. “Ustedes tienen todo limpio, Loco. De verdad. Fui a Carmelo y no hay una botella en el agua, no hay un plástico. Nada. Eso es educación, ¿o no?”, consultó Ruggeri. El uruguayo buscó contestarle al ex defensor tomando en cuenta sus vivencias en su país de origen.

“Es un tema cultural. Tratamos en ese sentido de cuidar, pero en Uruguay te multan. Pasa del lado nuestro a trasladar las cosas a los hijos. Como terminar de comer y no levantar el plato... Son detalles que hacen culturalmente a que vos después pases a las siguientes generaciones este tipo de valores”, concluyó su reflexión el ex delantero de San Lorenzo y River.

