La tabla en vivo de la Copa de la Liga: se definen los últimos lugares a los cuartos de final

Racing, Boca, Estudiantes y River Plate, los primeros clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga ingresó en su etapa de definición y este fin de semana se vivirá un fin de semana a pura emoción, ya que quedarán definidas las últimas cuatro plazas vacantes para disputar los cuartos de final del torneo. En esa instancia aguardan Racing, River Plate, Estudiantes y Boca Juniors.

Este sábado será el día en que se conocerán los últimos dos clasificados provenientes de la Zona B. Lo que sí está claro en este grupo es que el Pincha clasificará como primero y que el Xeneize lo hará como segundo, ya que debido a la diferencia de puntos que sacaron sus lugares serán inamovibles sin importar lo que suceda durante la jornada. Los de La Plata miran a todos desde arriba con 28 unidades, mientras que los de La Ribera son sus más inmediatos perseguidores con 24. En la carrera por esos dos últimos boletos aparecen Tigre, Aldosivi y Huracán.

El Matador, desde las 16.30, recibirá al ya clasificado Boca en el José Dellagiovanna. Si los de Diego Martínez se imponen en su casa avanzarán sin importar lo que suceda en las otras canchas, mientras que si empata deberá esperar a que Huracán no le gane a Independiente (ahí comenzará a correr la diferencia de gol, siempre y cuando Aldosivi sume en Mar del Plata. Si pierde deberá estar atento a que el Globo no se quede con los tres puntos en Avellaneda o que el Tiburón caiga con Arsenal.

Aldosivi, por su parte, sabe que en caso de triunfar en Mar del Plata ante Arsenal logrará su objetivo. Si igualan con los del Viaducto, los de Martín Palermo deberán aguardar que Tigre no sume con Boca o que Huracán no venza a Independiente. Una derrota hará que dependa de que los de Parque patricios no sumen de a tres en el Libertadores de América o que Boca derrote por un buen margen a Tigre.

Huracán es el que corre de atrás ya que sí o sí debe ganar en su visita a la casa de Independiente para mantener viva la esperanza. En caso de triunfar, deberá esperar a que Tigre o Aldosivi no ganen. En caso de que alguno de los dos empate, allí comenzará a correr la diferencia de gol.

TABLA DE LA ZONA B:

El otro grupo, en cambio, se definirá mañana desde las 16 con cuatro vibrantes compromisos. Lo único que es seguro es que Racing, el único invicto del certamen, avanzará como primero tras su igualdad con San Lorenzo, lo que le permitió llegar a los 30 puntos. River Plate (26 +13 goles), salvo una catástrofe, pasará como segundo gracias a su buena diferencia de gol.

Los que pujan por los otros dos boletos son Newell’s (23 +4), Defensa y Justicia (22 +6), Argentinos Juniors (22 +4), Gimnasia y Esgrima La Plata (21 +2) y Sarmiento de Junín (21 -6).

La Lepra jugará un mano a mano con el Lobo en el Bosque, los de Junín visitarán al colista Talleres de Córdoba, el Bicho recibirá a Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia será local ante Patronato.

TABLA DE LA ZONA A:

FIXTURE DE LA FECHA 14: