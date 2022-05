37 frases de Raúl Cascini: “Riquelme es un jefe que está loco”, su opinión sobre Battaglia y qué pasó con Tevez

*Cascini regresó a F90

Después de más de dos años de su despedida de la TV para sumarse a la nueva dirigencia liderada por Jorge Amor Ameal tras el triunfo en las elecciones para presidente de Boca a fines de 2019, Raúl Cascini volvió al programa F90 que conduce Sebastián Vignolo.

Tras su alejamiento, ya como nuevo integrante del Consejo de Fútbol a cargo de Juan Román Riquelme, el ex mediocampista sólo había visitado los estudios en marzo de 2020 para celebrar el título que el Xeneize le arrebató a River Plate, el primero desde la llegada de la nueva conducción al club.

Durante 2021 la tensión entre el ex futbolista y el conductor del segmento recrudeció. El Pollo llegó a decir que Cascini lo había “decepcionado humanamente” y hasta el propio Oscar Ruggeri expuso la incomodidad existente: “Si no hubiese estado en el programa, no sé si estaría hoy ahí. ¿Cuántos jugadores de Boca hay que podrían estar en esos lugares?”, dijo el Cabezón. Pero esta tarde en ESPN se dio el reencuentro tan esperado por el mundo del fútbol.

Cascini reconoció que Boca Juniors no tiene el nivel esperad en juego

Las mejores frases de Cascini:

Nivel de juego de Boca Juniors

“Las cosas van bien, de la pared para adentro van bien. El trabajo, con el plantel y los dirigentes, vamos bien”.

“Sabemos que tenemos que mejorar, el cuerpo técnico lo sabe y los jugadores lo saben. Tenemos plantel para hacerlo, hemos tenido muchos lesionado más los chicos que están suspendidos. En los objetivos que tenemos por delante estamos bien”.

“En estos dos últimos partidos cuando Sebastián (Battaglia) pudo armar algo más completo de lo que quiere, algo se puede ver.

“Tiene muy buen plantel, quizás ahora pudo empezar a armar el mediocampo que quizás él considera y los jugadores están con más ritmo. El equipo de a poco se va viendo”.

“A Seba (Battaglia) le gusta jugar muy bien al fútbol. Quizá el equipo ideal en la cabeza de él no lo pudo armar por situaciones que han sucedido (lesiones y suspensiones). En estos últimos dos partidos levantó mucho y jugó mejor”.

“Villa es uno de los mejores jugadores de la Argentina”

“River juega bien, pero nosotros le ganamos”.

“Me gustaría jugar la final con River o con cualquiera”.

“El equipo algo tiene que en los momentos difíciles sale, porque a Estudiantes también le ganamos”.

Cascini respaldó a Battaglia

El día que Riquelme bajó al plantel del micro para tener una charla con los jugadores

“No fue un error, Román ha querido hablar con el plantel y alentarlos. Román tenía ganas de hablar con los chicos y se hizo, nada más. No pasa nada”.

“Los jugadores accedieron a bajar y a hablar”.

Su relación con Carlos Tevez

“Desde que se fue, no hablé nunca. Eramos muy amigos”.

“Quizás la relación se dañó por los roles. Eramos amigos. A mi no me pasó nada, yo estaba en otra función. Yo no tengo problemas en ir a tomar un café con él”.

“Cuando nso tocó estar en el club, siempre lo tratamos de maravilla. De hecho, tenía un contrato y se fue seis meses antes y se lo aceptamos. Siempre le dimos todo”.

Escándalo con Atlético Mineiro

”Estoy suspendido dos años sin poder ingresar a partidos de Conmebol. Me duele porque me gustaría estar con los jugadores y el cuerpo técnico”.

“Fue un error, me arrepiento”.

Su relación con Carlos Tevez

Rumores sobre la posible salida de Battaglia

“Uno escucha cosas que no coinciden con lo que se vive. Algunas cosas molestan porque creo que se pueden hacer de otra manera”.

“Estamos muy conformes con el trabajo de Battaglia y sabemos que tenemos que mejorar, por eso lo elegimos a él en este proyecto y así será. Nunca vamos a hablar con otro técnico mientras tenemos uno en el club. Jamás. No trabajamos de esa manera”.

“Por ahora no está en duda”.

El rol del Consejo de Fútbol

“Tenemos un jefe que está loco. Una cosa es tener a Riquelme como amigo y otra como jefe. Es muy exigente, está todo el día, se queda en el predio hasta las 3 o 4 de la mañana”.

“Nosotros (a Battaglia) no le sugerimos. Tenemos charlas de fútbol, pero el que decide es el técnico. Sí hablamos de fútbol y mucho”.

“Nosotros estamos siempre en el hotel. Estamos siempre con los jugadores. Lo hacemos también con los juveniles”.

“Con Battaglia hablamos de todo. Convivimos ahí adentro”.

“Hablamos de todo un poco con Battaglia. Hablamos de fútbol, pero después él decide quién juega y quien no, nosotros ahí no nos metemos”.

“Hay veces que por ahí el técnico quiere hablar de algunas cosas. Salió a aclarar la situación, no porque nosotros estuviéramos esperando que se vaya”.

“Nosotros no estábamos esperando un gesto (de renuncia) de Battaglia”.

“Hemos ido a buscar jugadores de fútbol de una gran trayectoria y los hemos esperado para que nos salga mucho más barato”

Actos de indisciplina de jugadores de Boca Juniors

“Nosotros les explicamos lo que es el club, lo que es Boca, se los decimos. Cualquier jugador profesional de fútbol que llegó a la élite, que llegó a Boca, sabe cómo debe comportarse”.

“Con Marcos Rojo hablamos y pidió las disculpas correspondientes”

“Nosotros no podemos estar las 24hs encima de un jugador de fútbol”.

“Cuando llegamos, Almendra estuvo 4 meses sin venir al club, y trabajamos mucho en lo psicológico y después de muchas charlas y apoyo profesional entendió a lo que se tenía que dedicar. Le hicimos entender un montón de cosas, empezó a jugar, fue figura y bueno…. Después cometió un error y hoy está jugando en reserva”.

“Tuvo un inconveniente con el técnico y el chico pidió disculpas”.

“(Almendra) está entrenando con la reserva, con Serna. Son decisiones del técnico que nosotros respetamos, no lo vamos a pasar por arriba al técnico. Lo hemos hablado con él pero respetamos su decisión”.

La situación de Pavón

“Pavón está entrenándose muy bien. El club le está dando todo lo que corresponde. Hemos tenido ofertas en su momento que no se han podido concretar”.

“A Talleres se le ha pagado un porcentaje de una futura venta. Eso ya está en la parte de legales del club”.

Edinson Cavani

“Pensábamos que en el mercado pasado se podía dar”.

“Es imposible competir contra el Manchester United. Benedetto está porque quiso. Rojo también”.

