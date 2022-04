Una de las figuras del fútbol argentino fue ofrecida a River Plate

(@RiverPlate)

Mientras el plantel se enfocaba en su encuentro ante Colo Colo en Chile por la Copa Libertadores, una noticia sorprendió al mundo River Plate: un futbolista de Independiente que está pronto a quedar en libertad de acción y fue ofrecido al elenco Millonario.

Se trata de Domingo Blanco, una de las figuras del Rojo de Avellaneda, que en junio se le vencerá su contrato con el club. Días atrás lo habían sondeado de Racing Club y ahora se sumó su nombre a la entidad de Núñez. Será Marcelo Gallardo quien deberá resolver si la dirigencia inicia o no las gestiones.

Según contaron en TNT Sports, el nombre de Domingo Blanco fue acercado a River Plate. Asimismo, el periodista Maximiliano Grillo apuntó que Independiente está en tratativas de renovarle a Mingo, aunque las charlas con su representante están lejos de llegar a buen puerto.

El futbolista de 27 años, surgido en Rosario Puerto Belgrano y con un paso previo en las inferiores de Olimpo, es una de las figuras del Independiente de Eduardo Domínguez, que no atraviesa el mejor momento futbolístico ni institucional.

“A mí no me llamaron”, respondió Uriel Pérez, represenante del mediocampista frente a los rumores del interés de Racing Club. “Mingo y yo pensamos igual. El jugador no iría nunca a Racing”, aseguró. En tanto, respecto al rumor de River Plate, hasta el momento no se manifestaron las partes.

Domingo Blanco viene de marcar un golazo de tiro libre en el último encuentro del Rojo, que fue con triunfo ante Deportivo La Guaira de Venezuela por la Copa Sudamericana. Además de los rumores que lo acercaron a Racing Club y a River Plate, también tuvo ofertas desde el exterior. F.C. Metalist Járkov de Ucrania fue el elenco que estuvo a punto de llevárselo, pero por el conflicto bélico con Rusia la operación no prosperó.

Además de Domingo Blanco, Independiente también podría perder al colombiano Andrés Roa y el uruguayo Carlos Benavídez por no llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos, que vencen el 30 de junio próximo.

“La situación de los tres está prácticamente definida porque ya hubo varias reuniones de los dirigentes con los representantes de los jugadores sin acercarse a las cifras pretendidas para extender sus vínculos”, apuntó a Télam un portavoz de los Rojos días atrás. En cuanto a Blanco, “es el que ya no quiere seguir con las negociaciones porque desde enero que comenzaron a hablar con él y aún no le hicieron ninguna propuesta concreta”, añadió el informante.

Pese a ello, para tranquilidad de los fanáticos de Independiente, en las últimas declaraciones públicas, el volante manifestó sus intenciones de pensar en el presente. Aunque ello no represente ninguna garantía en el futuro inmediato.

“Hace rato que me siento bien, estoy contento, disfrutando y donde Eduardo Domínguez me necesite voy a estar”, destacó en la entrevista que le realizó la TV luego de su compromiso con Colón de Santa Fe. “Yo estoy muy feliz acá. El futuro se verá. Mientras me toque vestir esta camiseta voy a dejar todo”, agregó el futbolista, sin dar demasiadas precisiones.

El polémico festejo de Domingo Blanco en el empate de Independiente ante Central Norte de Salta (Télam)

Sin embargo, hace exactamente un mes, se vivió un momento tenso entre Domingo Blanco y los hinchas de Independiente, luego de que el mediocampista anotara el gol del empate ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina y les pidiera silencio a los fanáticos que se ubicaron en la tribuna. Luego del encuentro, que terminó con triunfo en los penales para el equipo de Avellaneda, Blanco, con un fuerte relato, explicó que hizo ese gesto para los que lo amenazaron y no para los simpatizantes del Rojo presentes en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

“El gesto fue para los que me amenazaron con pegarme un tiro. No para el hincha, que si lo tomó a mal, le pido disculpas y le digo que me equivoqué”, sostuvo el volante, una vez finalizado el cotejo y consumada la clasificación a 16vos. de final del Rojo.

Cuando el primer tiempo en el Kempes languidecía, el apuntado Blanco tomó la pelota en el borde del área y despachó un remate cruzado que se coló junto a un palo y se tradujo en el 1-1 provisorio ante el equipo salteño. Acto seguido, el mediocampista se puso el dedo índice en la boca y pareció dedicarle el gesto de solicitar silencio al hincha del Rojo que acompañó al partido.

“Quiero decir que no fue para el hincha. Fue (el gesto) para los que me amenazaron, me mandaron mensajes amenazantes por el tema de la renovación de mi contrato”, continuó el jugador. Blanco, quien todavía no renovó su vínculo (vencerá en junio venidero), tuvo un complicado arranque de temporada en este 2022, con una lesión meniscal en la rodilla derecha, que le impidió ser parte del equipo durante casi 45 días.

“La pasé muy mal. Me tuvieron que medicar con pastillas muy fuertes por esta situación de las amenazas. El hincha común, tal vez, no lo sabe, pero nunca estuvo en mi ánimo faltarle el respeto”, aclaró Domingo Blanco. “Entiendo que mucha gente pretende que me quede, pero de ahí a amenazarme con golpearme si no firmo la renovación es muy feo”, indicó.

Sobre su situación contractual, Blanco contó: “Estoy desde hace siete años y siempre quise quedarme acá. Si renuevo o no todavía no lo sé. Espero que pueda concretarse una reunión con mi representante durante esta semana”.

