Sorpresa: Racing se comunicó con una figura de Independiente con intención de contratarlo en junio

El polémico festejo de Domingo Blanco en el empate de Independiente ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina (Foto: Télam)

En Avellaneda se encendieron las alarmas luego del llamado de un directivo de Racing a Domingo Blanco, uno de los referentes de Independiente. Es que la figura del Rojo tiene un vínculo contractual con el Diablo hasta junio y su futuro es incierto. No sería la primera vez que un protagonista se cruce de bando, dado que antecedentes cercanos como el Lolo Miranda, Nery Domínguez o el propio Sebastián Beccacece dan cuenta de ello. Si se apela a la memoria también aparecerán otros casos como los de Martín Vitali, José Serrizuela, Osvaldo Miranda, Martín Vilallonga, Sergio Chino Vittor ó Ángel Matute Morales, por citar otros ejemplos.

En esta ocasión, a la extensa lista se podría sumar Domingo Blanco, quien ya recibió el primer contacto de las autoridades de la Academia, mediante un llamado en el que un funcionario albiceleste le realizó a su representante. Como el jugador aún no arregló su continuidad en la entidad presidida por Hugo Moyano, a partir del 30 de junio quedaría en libertad de acción.

Para tranquilidad de los fanáticos de Independiente, en sus últimas declaraciones públicas el volante manifestó sus intenciones de pensar en el presente. Aunque ello no represente ninguna garantía en el futuro inmediato. “Hace rato que me siento bien, estoy contento, disfrutando y donde Eduardo Domínguez me necesite voy a estar”, destacó en la entrevista que le realizó la TV luego de su compromiso con Colón de Santa Fe.

“Yo estoy muy feliz acá. El futuro se verá. Mientras me toque vestir esta camiseta voy a dejar todo”, agregó el futbolista, sin dar demasiadas precisiones.

Mientras tanto, el plantel se entrenó en el predio de Villa Domínico con cinco bajas por lesión, de cara al partido del sábado contra Rosario Central como visitante, por duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los ausentes fueron Andrés Roa, Gerónimo Poblete, Lucas González, Alex Vigo y David Sayago.

El equipo de Eduardo Domínguez realizó trabajos físicos en el campo de juego y en el gimnasio en un primer turno. Luego, se llevaron adelante ejercicios de tenencia, presión tras pérdida y fútbol en espacios reducidos.

El Rojo suma solamente 13 puntos en la zona B y está a cinco de Boca, el último clasificado a los cuartos de final, pero en el medio tiene a Central Córdoba de Santiago del Estero (14), Barracas Central y Colón de Santa Fe (15).

El probable equipo que se presentará en el Gigante de Arroyito sería: Sebastián Sosa; Patricio Ostachuk, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Carlos Benavídez, Gastón Togni; Alan Soñora; Tomás Pozzo, Leandro Benegas.

SEGUIR LEYENDO