Se retiró Julio Lamas, uno de los entrenadores más importantes en la historia del básquet argentino: qué equipo de fútbol lo tiene en el radar

Julio Lamas, del básquet al fútbol (NA)

Julio Lamas, uno de los entrenadores más importantes que tuvo la historia del básquet argentino, dejará el pizarrón con aros y se inclinará por el que tiene arcos. El ex estratega de la selección se unirá al cuerpo técnico de Abel Balbo, que se lanza como técnico y suena en un club grande: San Lorenzo. Las informaciones indican que el ex futbolista fue ofrecido al Ciclón tras la salida de Pedro Troglio. ¿El dato? Lamas fue entrenador de básquet en la entidad de Boedo y es confeso hincha.

“Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer. Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”, fueron algunas de las líneas de Lamas, que comunicó su determinación en las redes sociales entre múltiples agradecimientos.

“Los estoy armando el cuerpo técnico. Ya puse un ‘diez’, Julio Lamas. Porque es una persona muy reconocida en el mundo del deporte, muy inteligente, para ayudar mucho en todo lo que es la gestión del grupo. Lógicamente Julio no va a estar entrenando, pero es una persona muy seria, es un ‘diez’ y yo quiero a todos ‘diez’ al lado mío”, declaró hace algunas semanas Balbo, que está deseoso por comenzar una primera experiencia como técnico y ya había estado cerca de Newell’s como manager.

La última experiencia de Lamas fue con la selección japonesa de básquet (REUTERS/Brian Snyder)

Y Lamas había admitido que “Abel me ofreció integrar su cuerpo técnico para que ayude en la gestión y en la construcción del proyecto. Ahora estamos trabajando y organizando todo, después voy a funcionar como un integrante más del equipo de trabajo”. Pese a los prejuicios que puedan surgir dentro del mundo del fútbol por el cambio de disciplina, Balbo no titubeó: “Pueden criticarme, pero cuando estoy convencido de algo no tengo miedo de la crítica y después acepto, y si es constructiva uno la escucha. Pero que Julio va a ser importantísimo, de eso no tengo ninguna duda. Él va a ser mi mano derecha, me va a ayudar en todo lo que es la gestión y tiene una experiencia enorme”.

En cuanto a clubes que están identificados con el fútbol, Lamas pasó por Boca y Real Madrid además de San Lorenzo. Durante todos ellos mantuvo contacto con el cuerpo técnico de turno del equipo de fútbol, según manifestó. Tuvo dos pasos por la selección argentina de básquet: desde 1997 a 1999 y del 2011 al 2014 (obtuvo el campeonato FIBA Américas en 2011).

EL COMUNICADO COMPLETO DE JULIO LAMAS :

“Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer.

En primer lugar a tres personas:

Mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo.

Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos.

Y al final (pero no al ultimo), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo.

Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”.

