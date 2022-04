Gonzalo Higuaín contradijo a su padre: “Si me retiro, lo voy a comunicar yo”

Gonzalo Higuaín Desmintió Que Se Retire A Fin De Año

Aunque Gonzalo Higuaín desde hace un tiempo empezó a hablar de su inminente retiro, la frase de su padre sorprendió a todo el mundo del fútbol: “Termina este año, me dijo que se retira del deporte”. La noticia se replicó durante la jornada de ayer y el Pipita tuvo que salir a aclarar su situación en la cuenta oficial de la MLS.

“Fue un malentendido que tuvo él para conmigo. Yo en ningún momento le dije del retiro. Se expresó mal, puede pasar. Nada tiene que ver con la realidad. Yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato. Llegado el momento, si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que la comunique, nada más que yo. Lo que pueda decir en este caso mi papá u otras personas no tiene nada que ver con lo que puedo decir yo”, sentenció Gonzalo.

El centrodelantero de Inter Miami pretende levantar cabeza cuanto antes tras un flojo arranque en la MLS con los suyos: tras un empate sin goles en el debut, cayeron en las otras cuatro presentaciones y son colistas en la Conferencias Este. “Llegado el momento seré yo el primero en comunicarlo, el primero en decirlo. Ahora mismo tengo la cabeza en este club y en cumplir el contrato”, añadió el atacante de 34 años que lleva dos tantos en lo que va de la temporada.

“Está cerca el dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza. En mi cabeza ahora tengo cumplir lo que me queda de contrato y a fin de año se verá cómo me siento. Me sentaré con el club para ver cuál es la mejor decisión. Mi decisión es enfocarme en hacer una gran temporada este año”, fue el último comentario de Higuaín, que posee vínculo con la franquicia de Florida hasta diciembre.

Fede Higuaín, hermano de Gonzalo, es ayudante del segundo equipo de Inter Miami: ¿lo dirigirá en el futuro?

No está claro si el ex Juventus, Napoli y selección argentina continuará en Inter Miami más allá de 2022, aunque lo cierto es que el propio futbolista aclaró que se ve alejado del fútbol una vez que decida colgar los botines: “Será lejos del fútbol, claramente. Muy lejos. Lo voy a disfrutar hasta que lo juegue, pero después ni cerca. Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, siento que no es el mundo en el que quiero estar”.

Su padre, por el contrario, expresó: “A mí me encantaría que siga ligado desde otra función porque es un chico que está hiperpreparado. De fútbol le podés hablar de cualquier país del mundo y conoce todo. Fue dirigido por los mejores técnicos del mundo, estuvo acompañado por los mejores dirigentes del mundo, con lo cual es un tipo que puede tener una capacidad de gestión terrible post fútbol”.

Fede Higuaín fue reconocido en Columbus Crew

El hermano mayor de Gonzalo, ya retirado, se encuentra trabajando en la misma franquicia de Inter Miami: es ayudante de campo del segundo equipo. Previo al último compromiso del Columbus Crew, con el que quedó identificado y en el que es considerado una leyenda, recibió un homenaje que incluyó camiseta encuadrada, bufanda y hasta un mosaico en la tribuna en el que lo graficaron como director de orquesta.

La figura en homenaje a Federico Higuaín en las tribunas de Columbus Crew

