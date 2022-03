La eliminatoria de Concacaf en números; así se clasificó el Tri al Mundial de Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v El Salvador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 30, 2022 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Erick Gutierrez REUTERS/Edgard Garrido

Tras 14 jornadas disputadas, el proceso eliminatorio en Concacaf ha finalizado. Los combinados nacionales de Canadá, México y Estados Unidos han conseguido su pase directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, mientras que Costa Rica se clasificó para el repechaje (enfrentará ante Nueva Zelanda su boleto). Mexicanos y canadienses terminaron empatados con la mayor cantidad de puntos obtenidos: 28 cada equipo.

Es así que la región ha confirmado a sus representante para la máxima justa del fútbol a disputarse entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Tras los partidos, la FIFA actualizó su ranking en el que la Selección Mexicana quedó ubicada en la novena posición, la mejor de Concacaf. Le sigue Estados Unidos en la decimoquinta. Por ello, ambas escuadras estarán incluidas en el bombo dos del sorteo para decidir los grupos.

No obstante, para haber llegado a este punto, el recorrido del Tri ha sido largo. El equipo terminó como co-líder de la clasificación, pero el proceso estuvo lleno de señalamientos por el desempeño de jugadores, cuerpo técnico, directivos e incluso, hacia la afición. Las derrotas consecutivas ante canadienses y estadounidenses en las jornadas siete y ocho crearon inestabilidad y dudas. Tata Martino fue el principal blanco de críticas.

La octagonal final en números

México obtuvo 28 unidades en 14 partidos. Es decir, de 42 posible consiguió una efectividad del 66.6%. La tabla final arrojó a Canadá como líder con la misma cantidad de puntos que el Tri, pero con una mejor diferencia de goles a favor. En tercer lugar quedó Estados Unidos, en cuarto Costa Rica, en quinto Panamá, en sexto Jamaica, en séptimo El salvador y en octavo Honduras.

Los dirigidos por Martino lograron hacer del Estadio Azteca una sede imbatible al registrar 0 derrotas durante el torneo. El equipo registró únicamente dos descalabros, pero fueron durante su visitan a territorio extranjero.

En relación a las anotaciones, México fue el tercer conjunto con mayor cantidad al hacer 17 (igualado con Panamá). Su mayor goleador fue Raúl Jiménez con tres anotaciones. La cuota global estuvo repartida entre 13 futbolistas aztecas: Henry Martín y Alexis Vega por partida doble; Uriel Antuna, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Héctor Moreno, Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori, Hirving Lozano, Jorge Sánchez, Jesús Manuel Corona y Orbelín Pineda, todos con uno gol.

Guillermo Ochoa fue el guardameta elegido a los largo de los 14 compromisos. En ellos, fue vencido en 8 ocasiones, lo que significó terminar como la segunda meta menos goleada (empatada con Costa Rica y sólo superada por Canadá). El balance entonces quedó en 9 goles a favor.

Así quedaron los bombos para el sorteo:

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs Oceanía (Costa Rica vs Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs Asia (Perú vs Australia/Emiratos Árabes Unidos)

