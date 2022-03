Tras las clasificaciones de México y Estados Unidos, así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2022

Así están los bombos a la espera de la última actualización del Ranking FIFA

Se consumieron las últimas horas de la recta final rumbo al Mundial de Qatar y quedaron definidos todos los equipos clasificados a la espera de lo que suceda con los tres repechajes en junio. México y Estados Unidos sellaron su pase directo al certamen, mientras que se confirmó la última repesca que disputarán Nueva Zelanda y Costa Rica.

Si bien en las próximas horas la FIFA dará la última actualización del ranking FIFA que podría generar alguna modificación en los bombos, el listado actual ubica a los mexicanos y los norteamericanos en el Bombo 2. Al mismo tiempo, las tres bolillas designadas para las repescas estarán posicionadas en el Bombo 4.

Según las reglamentaciones del máximo organismo, en la fase de grupos no podrán coincidir dos equipos de la misma federación salvo los representantes de UEFA. El continente europeo cuenta con 13 cupos para esta cita y podrán tener hasta dos selecciones en una misma zona.

La hora de la verdad será el próximo viernes desde las 19 hora local (13 de Argentina) Centro de Convenciones que la FIFA montó en la ciudad de Doha, capital qatarí: quedarán conformadas las ocho zonas de cara al máximo torneo de selecciones que tendrá su inicio el 21 de noviembre.

La única certeza hasta el momento en relación a ese sorteo es que Qatar, país anfitrión, estará en la primera posición del Grupo A y será protagonista del choque de apertura.

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

• BOMBO 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

* El 31 de marzo se actualizará por última vez el ranking FIFA y se confirmarán las posiciones definitivas de los bombos

LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental

