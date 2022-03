Oficial: la FIFA publicó la actualización del ranking y confirmó los cuatro bombos para el sorteo del Mundial de Qatar

Así quedaron los bombos para el sorteo tras la última actualización del ranking FIFA

¡Empezó el Mundial! La FIFA anunció la última actualización del ranking y dejó confirmados oficialmente los cuatro bombos que estarán en el sorteo del próximo viernes desde las 19 hora local (13 de Argentina) en el Centro de Convenciones de Qatar. El máximo organismo ubicará a los países según su posicionamiento en el listado que habitualmente publica y ahora sólo resta que comiencen a rodar las bolillas de cada selección para definir las ubicaciones en el certamen que se llevará adelante entre noviembre y diciembre de este año.

En la última actualización, que tiene fecha de este 31 de marzo, el ranking ahora es liderado por Brasil. El equipo de Tite, que terminó en la primera ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas con 45 puntos producto de 14 victorias y 3 empates -falta jugarse el partido suspendido contra Argentina- suma 1832.69 puntos y superó a Bélgica (1827) que dominaba la clasificación en los últimos registros.

El único cambio respecto que se produjo con la más reciente actualización es que Canadá, por la derrota ante Panamá en la fecha final de las Eliminatorias en Concacaf, descendió al puesto 38° y pasará al Bombo 4. De esta manera, Túnez se colocará en el Bombo 3 tras posicionarse en el puesto 35.

En el tercer lugar se mantiene Francia, lo mismo que a continuación sucede con Argentina (4°), Inglaterra (5°), Italia (6°) -no estará en la próxima Copa del Mundo-, España (7°) y Portugal (8°). México subió tres posiciones y se ubica 9°, mientras que el top ten lo completan los Países Bajos (10)°.

Por su parte, Dinamarca (11°) y Alemania (12°) bajaron un puesto en relación a la actualización previa del 10 de febrero, y Uruguay creció tres lugares -pasó del 16° al 13°- tras sus dos últimos victorias y su pase a la Copa del Mundo.





ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)





LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental

