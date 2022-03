El VAR desembarca en el fútbol argentino: así se aplicará en la Copa de la Liga

El VAR arrancará a usarse este jueves, en el duelo entre Colón y Aldosivi

Luego de un año de espera, el VAR debutará esta fecha en la Copa de la Liga Profesional y de esta manera desembarcará en el fútbol argentino. Los árbitros contarán entonces con una herramienta que se utiliza en las principales ligas y competencias del mundo y que la FIFA pretende expandir a la mayor cantidad de países posibles. Qué deben saber los hinchas sobre cómo se utilizará en el torneo doméstico.

Primero que nada hay que aclarar que el uso que se le dará al VAR será similar al que fue establecido por la Casa Madre del fútbol Mundial, es decir que sólo podrá intervenir para acciones de gol, expulsión por roja directa, penal o confusión de identidad . A su vez, la máxima autoridad seguirá siendo el juez del campo, y los asistentes de video funcionarán como una ayuda más para detectar algo que éste, o los líneas, no hayan advertido.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, se encargó de llevar adelante los últimos meses las capacitaciones en los planteles del fútbol argentino para que todos los jugadores y entrenadores entiendan cómo funcionará esta herramienta para evitar confusiones y polémicas.

A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, en donde la cabina del VAR se ubica en el estadio donde se está disputando un encuentro, la AFA optó por construir un Centro de Tecnología y Desarrollo, llamado VOR, dentro del predio de Ezeiza, desde donde funcionará el videoarbitraje. Es decir, que los monitores y los árbitros del VAR estarán en una oficina en Buenos Aires en contacto permanente con el juez del partido que se esté celebrando.

El edificio VOR en donde estarán las cabinas del VAR a partir del próximo torneo ya que, en la Copa de la Liga, funcionarán en una estructura instalada a pocos metros, dentro del mismo complejo de Ezeiza

Las imágenes viajarán a través de fibra óptica desde los estadios hasta el predio de Ezeiza. El único recinto que no cuenta con esta tecnología es el de Barracas Central, recientemente ascendido, que por lo tanto mudará su localía a otro estadio, como el de Huracán, tal y como lo ha hecho hasta ahora.

En este nuevo edificio, que además cuenta con una sala de microcine, funcionará en breve también la Dirección Nacional de Arbitraje y el departamento médico de selecciones. Sin embargo, por cuestiones logísticas, el VAR se ubicará en una estructura creada de manera momentánea hasta final de la Copa de la Liga. Allí hay capacidad para siete salas de videoarbitraje, por lo que se podrán disputar hasta cuatro encuentros al mismo tiempo, de ser necesario.

Las funciones del VAR serán las mismas que a nivel continental ya que son las explicitadas por la FIFA y ante “errores claros y obvios”.

1) Gol/no gol

- Decisión de gol/no gol (si la pelota cruzó o no la línea).

- Fuera de juego en la acción.

- Infracción por parte del equipo atacante.

- Balón salió del campo de juego.

2) Penal/no penal

- Concesión errónea de un penal.

- Infracción sancionable con penal no sancionada.

- Localización de la infracción (dentro o fuera del área penal).

- Infracción cometida por el equipo atacante en la jugada.

- Balón fuera del campo antes del incidente.

3) Tarjeta roja directa

- Expulsión erróneamente sancionada.

- Expulsión no detectada en el terreno de juego.

- Las revisiones se limitan a expulsiones y no a segundas amonestaciones.

4) Confusión de identidad

- Si el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado, el VAR chequeará y corregirá la decisión.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje (AFA)

Aspectos fundamentales sobre el VAR

El VAR no debate ni decide. El árbitro sigue siendo la autoridad máxima dentro del campo, motivo por el cual el VAR se limita a mostrarle videos de acciones que no hayan sido advertidas o hayan sido mal sancionadas para que él mismo las chequee y mantenga o modifique su decisión.

Cabina de VAR. Allí habrá cuatro personas por partido. Un árbitro principal (VAR), un árbitro asistente (AVAR), un Quality Mánager (ex árbitro que estará atento a que se cumplan los protocolos FIFA) y un operador. Además, todo lo que ocurra allí dentro será grabado.

Chequeo silencioso. Hay que tener en cuenta que el videoarbitraje repasa a través de los monitores todas las acciones, relacionadas a los cuatro puntos anteriores. Es decir, que el VAR no actúa solamente cuando llama al árbitro a chequear una acción de juego, sino que trabaja constantemente.

Delay en los offside. El consejo a los jueces de línea es el de demorar sus decisiones si hay peligro de gol en una acción. Es decir, si un futbolista se escapa mano a mano con el arquero rival, el asistente debe dejar continuar la acción hasta que termine, para luego levantar su banderín si detectó un fuera de juego. Sin embargo, si advirtió el offisde, debe avisarle de esto al árbitro mediante el intercomunicador usando la palabra “delay” apenas lo ve. De esa manera, el árbitro sabrá que hay un posible fuera de juego que, si la maniobra termina en gol, el VAR revisará. En caso de que el juez de línea no diga “delay”, el VAR la revisará de todos modos. Asimismo, si la posición ilícita es muy grosera, la Dirección Nacional de Arbitraje instó a los jueces de línea a levantar el banderín de inmediato e interrumpir la acción.

La cámara lenta. El sistema del VAR cuenta con cámara lenta, con la cual se busca encontrar el punto de contacto en una acción. Si lo que se quiere es medir la intensidad, la imagen se mostrará a velocidad normal.

Tiempo perdido. La cabina del VAR cronometra el tiempo que utilizó el árbitro para chequear una acción en la pantalla, por lo que al final del encuentro se le informa al juez cuántos minutos debería adicionar.

Jugadas de no interpretación. Hay acciones reglamentarias que no necesitan interpretación, como el caso de un fuera de juego o el hecho de determinar si una pelota cruzó la línea de gol o salió de los límites del campo. Para ese tipo de casos, el árbitro no será llamado a repasar una jugada en la pantalla, sino que solamente se le informará lo que debe cobrarse. En los fuera de juego hay solamente una excepción: cuando hay que analizar si un futbolista que está en posición ilícita interviene indirectamente en la jugada, por ejemplo, complicando la visión de un arquero o molestando a un adversario. En esa situación, el árbitro puede recurrir al chequeo para tomar una decisión.

¿Qué pasa si no anda el VAR? En caso de que esto suceda antes del pitazo inicial, podría tomarse la decisión de suspender el partido. Aunque, si esto ocurre con el encuentro ya comenzado, el árbitro procederá a informarle a los capitanes de la situación y el juego continuará sin videoarbitraje.

¿Los futbolistas pueden pedir que se revise una jugada? Es importante remarcar que todas las acciones están siendo revisadas por el VAR, no son los jugadores ni los técnicos los que deciden cuáles deben ser monitoreadas.

¿Si el árbitro no chequeó la jugada en la pantalla, significa que el VAR no actuó? No. El VAR revisa todas las acciones. Si esto sucede es porque desde la cabina coinciden con la decisión que tomó el árbitro o que, tal vez, ninguna de las cámaras muestra una imagen que realmente pruebe el error del juez.

Cámaras. Las cámaras del VAR serán las mismas que la de las transmisiones de TV. Es decir, que habrá encuentros con 8 y otros, como el Superclásico, con 15.

