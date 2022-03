Su ilusión de jugar con Messi y el rol clave de Mascherano: las definiciones del juvenil Garnacho en su primera citación a la Selección

Garnacho se destaca en las divisiones inferiores del Manchester United (Grosby)

Lionel Scaloni sorprendió en su última convocatoria al incluir en la lista para los partidos de la selección argentina contra Venezuela y Ecuador por Eliminatorias, a varios futbolistas jóvenes que nunca habían vestido la camiseta albiceleste. En la nómina aparecen algunos apellidos conocidos, como el hombre de la Juventus Matías Soulé y Luka Romero, el jugador más joven en debutar en la Liga de España, hoy en Lazio de Italia. Pero también hay otros nombres que no están en el radar del futbolero medio: Franco y Valentín Carboni (Inter), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Alejandro Garnacho (Manchester United).

Este último nació el 1° de julio de 2004 en Madrid, España, pero su mamá es argentina, por eso posee la doble nacionalidad. Antes de viajar rumbo a Buenos Aires, dio una entrevista al sitio oficial del club inglés en la que habló sobre sus sensaciones de cara a su convocatoria.

“Estoy ansioso de que llegue el momento y aprovecharlo al máximo. Nací en Madrid, pero mi madre es argentina, al igual que toda su familia, y va a ser un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España. Estoy muy emocionado con esta oportunidad”, comentó el joven que ya fue parte de la selección Sub 18 de España.

“Desde pequeño he animado a las dos selecciones, y es un orgullo para ellos también. Para mí, esto va a dar más que hablar de mí tanto dentro del club como fuera, pero esto no es lo importante. Yo sigo enfocado en mi deporte, en mi trabajo, que es el fútbol, y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Aún soy joven, este es solo el comienzo de mi carrera y yo solo estoy enfocado en jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Y en seguir mejorando también”, sostuvo.

(AFA)

Si bien el anuncio de su citación por parte de Lionel Scaloni fue una sorpresa, el delantero de 17 años explicó que hace tiempo que mantiene diálogo constante con Javier Mascherano, técnico de la Selección Sub 20: “Desde que estuvieron interesados en mí hace dos o tres meses que (Mascherano) siempre ha estado muy pendiente, preocupándose por mí. Es muy atento, y estoy muy agradecido”. Es evidente que el rol del Jefecito fue clave para que Garnacho se sume al plantel albiceleste.

El punta que se destaca por su velocidad se inició en el Atlético de Madrid, club que no pudo retenerlo y lo vendió en 500.000 euros cuando arreciaban las ofertas para el jugador que era también pretendido por Real Madrid y Borussia Dortmund. Sus características pueden ser claves para armar una sociedad con Lionel Messi, con quien tuvo la oportunidad de entrenar: “Siempre he soñado con compartir equipo con estrellas de este nivel, y de aprender mucho de ellos. Es un sueño poder compartir equipo con algunos de los ídolos de mi infancia, así que voy a aprovecharlo para mejorar”.

La Argentina chocará este viernes ante Venezuela en La Bombonera y del 29 de marzo visitará a Ecuador en Guayaquil, para disputar el último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, el 1 de abril se celebrará el sorteo del Mundial de Qatar 2022 que determinará cómo quedarán conformados los grupos del certamen que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

