Ruggeri reveló detalles de la reunión con Bilardo: de la broma que le hicieron, a la opinión del Cabezón sobre la muerte de Maradona

Ruggeri contó detalles de su visita a Bilardo

La visita de los campeones del mundo de México 1986 a Carlos Salvador Bilardo fue una de las alegrías que recibió el mundo del fútbol argentino en el último tiempo. Aunque en los primeros días posteriores al encuentro no hubo detalles al respecto, Oscar Ruggeri se encargó de contar su perspectiva de lo que fue el emotivo reencuentro con el Narigón. Los ex futbolistas acudieron al domicilio del entrenador y compartieron una simpática merienda al aire libre para cuidarlo del coronavirus.

“Cuando vamos a verlo, nosotros nos damos cuenta que ya tenemos 60 años y que dejamos de ser los pibes de 21 años de cuando nos citó a la selección. Cuando vas yendo, uno piensa que nos está esperando con los videos para volvernos loco. Esa historia se terminó, es la realidad. Él está grande, nosotros estamos grande. Teníamos ganas de estar, nos tomamos un café con leche ahí con ellos, nos abrieron unas galletitas. No sabes lo que morfa, es una cosa increíble y lo cargaba. Chocolate comía y yo le decía ‘a nosotros no nos dejaba comer’. Y se reía”, relató el Cabezón en el programa de radio Super Mitre Deportivo.

Y agregó sobre la oportunidad: “Veníamos hablando con la familia, con Gloria, con Daniela y los chicos que están ahí con él. Surgió todo este problema que estamos viviendo en el mundo y había que tener mucho cuidado. No queríamos ir y meternos ahí con lo delicado que está. Esperamos hasta que nos dijeron ‘muchachos vengan, pueden estar un ratito’. Estuvimos en el balcón y feliz de abrazarlo, sacarnos una foto. Sinceramente este tipo no fue técnico nuestro, fue de todo lo que vos imagines. Cambió nuestras vidas este tipo, de la forma de pensar, de educarnos, de humildad, que en la selección argentina no se cobra plata porque a la larga ganas dinero si haces las cosas bien”.

Los campeones de 1986 le llevaron un reconocimiento de la Conmebol a Carlos

Por otro lado, contó algunas circunstancias del encuentro que mantuvieron. “Sí, nos reconoció. Por momentos. Lo cargábamos con las secuelas que nos dejó. Nos sentamos contra la pared y hay que fijarse que no haya una ventana atrás, porque puede venir alguien y darte con un cuchillo. Una locura. Nunca en la punta de la mesa, tenés que entrar a un restaurant y no hay mesa contra la pared te tenés que ir. Mirá si hay un loco que los reconoce, saca un cuchillo y vos ni lo ves. Nos dejó de todo, nos enseñó a nosotros y nuestra familia. Se metía con las esposas, los chicos. Sabía cómo vivía cada uno de la Selección. Si se cocinaba, si compraban la comida. Te iba a comer a tu casa. Era un entrenador muy intenso que en la actualidad me parece que renuncian varios. Terminábamos 9, 10 de la noche en el hotel mirando videos”, agregó el ex defensor.

Uno de los tópicos más delicados en torno al presente de Bilardo está emparentado a la muerte de Diego Armando Maradona, teniendo en cuenta que la familia optó por no contarle esa triste noticia: “No, no. No se tocó el tema. No hablamos ni nosotros preguntamos. Ni le preguntamos a la familia si han hablado, la verdad que no. Ya es un tema más familiar de su hija y su señora. Yo no sé si no sabe. Este es más vivo, mira la tele. Este está más adelantado, era tremendo. Para mí sabe. No se le escapa absolutamente nada”.

