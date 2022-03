Las confesiones del periodista que le entregó el último Balón de Oro a Messi: por qué lo entrevistó descalzo y qué pasó cuando lo calificaron con un 3

Lionel Messi en su casa con Florent Torchut

Florent Torchut es un periodista francés de la revista France Football y del diario L’Equipe que entrevistó tres veces a Lionel Messi y fue el encargado de llevarle el séptimo Balón de Oro a la casa del jugador del París Saint-Germain (PSG). En diálogo con TyC Sports contó cómo fue la intimidad de su visita a la casa del crack rosarino del que lo sorprendió su humildad y reveló las dificultades de reportearlo descalzo.

“Es un divino, un crack afuera del campo, sencillo, te hace sentir cómodo. Dos de las tres veces que lo entrevisté fue en la casa de Leo y ahí entendés un poco el mundo Messi, entendí un poco a la familia, que es muy sencilla. En la última entrevista hablamos mucho de eso, de la humildad que le transmitió su padre, de la cultura rosarina”, explicó.

También aclaró: “Los temas de la entrevista los hablamos con su entorno. Es una persona que le gusta mucho la rutina, le cuesta un poco aclimatarse y lo hacemos para que se sienta cómodo”. Por ejemplo, reveló que le pone mala cara cada vez que le preguntan por Griezmann, algo recurrente en los periodistas.

Entrevista al periodista francés Florent Torchut, quien le entregó el Balón de Oro a Lionel Messi en su casa.

Torchut le puso un “5 a la adaptación de La Pulga en su nueva ciudad, París y su equipo, el PSG. “Todo el mundo lo compara con el Barça, con la Selección, y no está jugando como antes, está jugando más atrás, como creador, por eso es el mayor asistente de la liga francesa”.

“En el Barça hacía de todo, resolvía todo, y ahora no puede hacerlo porque el cuerpo lo limita”, analizó. Además, aseguró que “Mbappé es parisino, el jugador del futuro. Messi intenta estar al servicio de Mbappé, porque quiere que el equipo funcione mejor. Su humildad lo hace ponerse a su servicio. Desde que llegó Messi, Mbappé le dedica muchos elogios a Messi. Para él es el mejor del mundo”.

“No sé si seguirá, si se va a otro lugar va a tener que adaptarse de nuevo y sería un año perdido”, afirma sobre el futuro de Leo, que tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2023.

Por otro lado, reveló por qué le terminó haciendo la entrevistas descalzo: “Entramos y la casa espectacular, el mármol, alfombra nueva y mi jefe se sacó las zapatillas y lo imitamos todos. Y de hecho cuando bajó Antonela le dijo (a Messi) ‘¿le hiciste sacar las zapatillas?’. Y él dijo ‘no, no, yo no fui’. Y quedó ahí e hicimos la nota en patas”.

Un tema que generó controversia fue el puntaje que le pusieron a Leo en L’Equipe en la victoria ante el Real Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League que fue victoria del PSG (1-0). El diario lo calificó con un 3.

“Es un partido que se juega a la noche, con Real Madrid, son cuatro o cinco periodistas que cubren el partido y dos periodistas uno pone los puntajes del Real Madrid y otro del PSG. Si es por la tarde se debate, no voy a decir el nombre de mi compañero, yo no coincido con él. Messi mete un buen pase a Mbappé en el primer tiempo, si hacía un buen trabajo tenía que ser gol, otro a Neymar y dos pases de gol. Y erra el penal. Le iba a poner 4 y con el penal le puso un 3. Para mí era un 5″, confesó.

Messi con sus siete Balón de Oro (Crédito: Revista France Football)

“Por ahí a un desconocido, con ese partido, le ponés 5 ó 6, pero siendo él se le exige más. Nos acostumbró a lo extraordinario. No se esperaba que hubiera escándalo, tuvo un revuelo mundial. Es un periodista que sigue al PSG desde hace mucho tiempo”, agregó, aunque reparó: “Para mí a Leo no le afecta lo que diga un periodista, que por ahí se quiso a hacer famoso. No le va a cambiar la vida”.

Respecto de los comentario a Mauricio Pochettino, aseveró: “Se le critica bastante porque está hace un año y medio y no se sabe si está jugando a tener la pelota o al contrataque”. Y comparó al actual DT del PSG con Marcelo Bielsa: “Pochettino es más como Bielsa, para un plantel 80, 90, que le va a sacar el 110 por ciento, no para un plantel de estrellas”.

Por último, dio su óptica sobre Zidane. “Él te arregla esto, siendo que los jugadores no están convencidos. El PSG piensa en él, pero él es Marsellés, y son los clubes que más se odian”.

