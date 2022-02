El estado del campo de juego, el detalle en el gol de Colón que le dio bronca y Benedetto-Vázquez, la dupla del futuro en Boca: 6 frases de Battaglia

Sebastián Battaglia no ocultó su malestar por el empate sufrido ante Colón de Santa Fe en la Bombonera, a poco del final. “Se hizo difícil ante un gran rival. Nos pusimos en ventaja y en el segundo tiempo no pasaba demasiado. Tuvimos alguna chance como para terminar el partido, no demasiadas, pero perdimos bastantes pelotas y en el final nos empatan de pelota parada. Eso es lo que más bronca nos da. Colón no había tenido otra situación de gol. La bronca de que a cinco minutos del final nos empaten de pelota parada”, reconoció el DT en la conferencia de prensa.

Sobre el rendimiento del Pipa Benedetto en su vuelta a Boca Juniors, agregó: “Lo vi bien. Es importante que pudo sumar una buena cantidad de minutos. Para un 9 goleador siempre marcar goles es importante y le va a venir muy bien. Estamos contentos con su rendimineto”.

Battaglia analizó más en profundidad el partido y lamentó que el equipo no haya cerrado el partido. “Tuvimos alguna que otra posibilidad en el segundo tiempo para cerrarlo. Nos faltó controlar el partido y el manejo de la pelota. Colón no había creado situaciones y esa pelota parada en el final hizo que ellos se terminen llevando un empate que no esperaban por cómo se había dado el partido. Creo que estuvo parejo”.

Un tema no menor fue el estado del campo de juego. Battaglia, al igual que Benedetto, contó que era importante no perder la localía, sobre todo para el público. “La verdad que tener nuestra gente en la cancha siempre es importante. No perder la localía, eso significa mucho para nosotros. Sabemos que se va a ir poniendo mejor, sin dudas eso queremos, se hizo un gran esfuerzo con una obra que ya estaba programada y tenemos que tener paciencia”.

El entrenador de Boca no descartó en un futuro jugar con Benedetto y Luis Vázquez juntos desde el inicio, dada la movilidad del Pipa por todo el frente de ataque. “En algún momento segurament sí jugarán juntos. En determinado partido según lo que necesitemos quizás puedan compartir la delantera. Podrían hacerlo tranquilamente”.

Para finalizar, Battaglia cuestionó el descanso de dos días más con los que cuenta el próximo rival (Aldosivi en Mar del Plata este miércoles) e informó que todos los jugadores terminaron bien desde lo físico.

“Terminaron todos bien. Esperemos que mañana sigan todos de la misma manera. Hay muy poco de descanso, el próximo rival (Aldosivi) jugó dos días antes y hay mucho descanso comparándolo con nosotros. Trataremos de hacer lo mejor en la cancha, pero tenemos dos días menos de descanso”, concluyó.

