Diego Schwartzman sufrió, pero derrotó a Sonego y jugará la final del Argentina Open

Diego Schwartzman fue el último campeón del Argentina Open (Foto: Getty Images)

Diego Schwartzman vivió un partido cargado de tensión en las semifinales del Argentina Open y pudo firmar el boleto a la definición del torneo que ganó el año pasado: superó a Lorenzo Sonego por 7-5, 3-6 y 6-2 después de tres horas de acción en el Buenos Aires Lawn Tennis.

El Peque logró apropiarse del primer parcial con un 7-5 que le costó mucho esfuerzo. Llegó a estar 5-3 con su servicio, pero terminó cediéndolo y el italiano niveló el duelo más tarde con un 5-5. El argentino logró quebrarle inmediatamente para finalmente ganar el game clave de este set inicial que le demandó más de una hora de trabajo.

Lo sucedido en la segunda parte del juego fue insólito para la mejor raqueta argentina. Ganaba 3-0 el segundo set y tuvo varias ocasiones de ganar el cuarto game consecutivo con su saque pero falló y se derrumbó. El italiano pisó el acelerador para llevarse ese set con un 6-3 luego de batallar durante otra hora en el court central del BALTC.

El cachetazo que significó toda esta situación desapareció en el tercer set, el clave. El deportista de 29 años mostró solidez desde el segundo inicial, le quebró dos veces a su rival y pudo ponerse 5-0 casi sin sobresaltos. El momento de tensión llegó dos games más tardes, cuando no presentó oposición y cedió su servicio para ver el marcador con un 5-2. Finalmente, firmó el 6-2 que le permitió descargar su euforia.

“No puedo darme cuenta ahora en cuántos momentos me equivoqué en ese segundo set que el partido parecía que se terminaba. Tuvo mucho mérito él, un poco de nervios míos. Ahí rebobiné y la cabeza empezó a funcionar de nuevo en el tercero”, analizó tras el juego. Un detalle, no menor, es que Diego había tenido que completar su choque de cuartos de final ante Francisco Cerúndolo en las primeras horas del sábado luego que se tengan que posponer ese juego por la lluvia.

Casper Ruud venció a Federico Delbonis y será finalista en Buenos Aires por segunda vez en su carrera (Foto: Reuters)

La definición de este domingo tendrá como segundo protagonista al noruego Casper Ruud, quien dejó en el camino a Federico Delbonis y ratificó su condición de máximo favorito al título. El actual número 8 del ranking, que atraviesa su mejor momento a los 23 años, se impuso por un doble 6-3 tras 1 hora y 40 minutos de acción para pasar adelante al historial entre ambos (2-1 para Ruud).

Casper ganó seis títulos a nivel singles de su carrera, pero Buenos Aires es un sitio especial para él porque obtuvo la primera corona de su trayectoria profesional en estas tierras durante el 2020 luego de superar al portugués Pedro Sousa (6-1 y 6-4) en la definición.

El representante de Noruega inició su camino en la actual edición contra el español Roberto Carballés y luego dejó en el camino al argentino Federico Coria para clasificar a la final. Del otro lado, Delbonis (42° del mundo) igualó su mejor actuación en el Argentina Open tras haber sido eliminado en las semifinales del 2018 por el esloveno Aljaz Bedene.

Schwartzman, 15° en el ranking ATP, buscará ganar el torneo por segunda vez para sumar su quinto título como profesional. Peque venció en el 2021 a Francisco Cerúndolo (6-1 y 6-2) para cortar con una racha de 12 ediciones sin campeones argentinos, ya que el país no tenía un ganador local del ATP de Buenos Aires desde el 2008 con David Nalbandian. El dato que también buscará el representante argentino será el de igualar lo hecho por Franco Squillari y Guillermo Coria, los únicos albicelestes en poder repetir la coronación en este certamen más allá de los inalcanzables ocho títulos de Guillermo Vilas.

Será el octavo enfrentamiento entre Schwartzman y Ruud con un amplio dominio sudamericano en el historial: el argentino ganó 5 duelos y el noruego 2.

