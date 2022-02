Tras los dichos de Gallardo, Castellanos rompió el silencio: las razones por las que quiere ir a River

Valentín Castellanos, el gran anhelo de Marcelo Gallardo (Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports)

La salida de Jorge Carrascal rumbo al CSKA Moscú de Rusia le dio tiempo extra a River Plate para ir en búsqueda de un delantero (el mercado de pases en el fútbol argentino, en caso de no realizar una transferencia al exterior, terminó este jueves). El director técnico Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, reconoció que uno de los principales apuntados es Valentín Castellanos, la figura de los New York City de la MLS. “Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales. Valentín Castellanos está dentro de esas alternativas. No es nada fácil. Ninguna situación ha sido fácil”, develó el Muñeco.

Tras estas palabras, fue el propio futbolista quien salió a dejar en claro que su deseo es ponerse la banda roja cruzada en el pecho para así arrimarse a la selección argentina. Taty, que nunca jugó en el fútbol argentino -inició su carrera en Chile-, viene de ser campeón y máximo goleador con 22 gritos en la MLS.

“Creo que sería lindo para mí por el crecimiento. Voy a tener mucha más vidriera para la Selección. Obvio, que en Europa también pero estando en un grande como River, más con Gallardo, sería algo bueno”, comentó sin rodeos el delantero en diálogo con Super Mitre Deportivo.

No obstante, la negociación con el City Football Group no será sencilla, ya que este holding, en el que sobresale el Manchester City de Inglaterra -en su cartera también aparecen, entre otros, el Melbourne City, Montevideo City Torque, Troyes y Girona-), sólo lo dejará ir mediante una venta. Solicitan un monto cercano a los 15 millones de dólares por la totalidad de su pase u 11 millones de la moneda estadounidense por el 70 por ciento de su ficha. Desde Núñez ofrecen un préstamo con obligación de compra en base a objetivos (en caso de cumplirlos, pagarían 10 millones)

“Me defino como un jugador que nunca deja de dar una pelota por perdida. Soy muy fuerte con el juego aéreo. Trato de generar muchos espacios para los volantes. El 9 moderno de hoy en día, no sólo tan de área, con llegada al gol. Mis referencias son Halland y Lewandowski”, se describió el mendocino, quien supo defender la camiseta de la Selección en la Sub-23.

Con el mercado de pases de las principales ligas de Europa cerrado, tal como explicó Infobae, el atacante presiona a la dirigencia para que lo deje ir al Millonario. Incluso en el pasado desechó una suculenta oferta desde Palmeiras. “No descarto la Selección. Si uno hace las cosas bien, tengo más chances de llegar al Mundial”, recalcó Castellanos.

Valentín Castellanos viene de ser campeón en la MLS (Credit: Jaime Valdez-USA TODAY Sports)

Tras las salidas de Federico Girotti (venta a Talleres) y Agustín Fontana (préstamo a Defensa y Justicia), sumado a que Benjamín Rollheiser actualmente se encuentra separado del plantel por no renovar su contrato -situación similar a la que vive Fabrizio Angileri-, River Plate no cuenta con demasiadas variantes en ofensiva. Con Julián Álvarez como titular inamovible (pese a la venta al Manchesters City seguirá en el club, por lo menos, hasta junio), las otras alternativas son Braian Romero, Matías Suárez y el juvenil colombiano Flabián Londoño.

