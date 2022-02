Gallardo le contestó a Guardiola tras su elogio a River Plate y dio el nombre de uno de los delanteros que puede incorporar

La respuesta del Muñeco a Pep: respeto mutuo

El campeón de la última Liga Profesional está a punto de poner primera en la nueva temporada: River Plate debutará en la Copa de la Liga este sábado desde las 19.15 en Santa Fe ante Unión. Y lo hará con su plantel potenciado, por las varias figuras que incorporó, como Juanfer Quintero, Esequiel Barco o Emanuel Mammana. En el umbral de la presentación, Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa en la que palpitó el inicio de un nuevo objetivo. “Nuestra dinámica de trabajo y nuestra mentalidad de seguir sosteniendo la estructura es lo que nos motiva y desafía”, aseguró.

Los 7 refuerzos de renombre, ¿le adosan responsabilidad a un Millonario siempre preparado para dar batalla? “No siento una presión. No cambia lo que veníamos haciendo. Con mayor o menor jerarquía, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad es seguir sosteniendo una estructura de trabajo. Creo que viene más de afuera que de adentro. Siempre tuvimos buenos planteles y trabajamos según lo que exige la institución. Jugar de la mejor manera posible, con el mejor plantel posible. Estamos entusiasmados por el año nuevo, se renuevan expectativas”, subrayó el DT.

En las últimas horas, Pep Guardiola, legendario entrenador del Manchester City, soltó un grandilocuente elogio para la Banda, club al que tiene en el foco, porque acaba de aceptar la compra de Julián Álvarez. “No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica”, dijo.

Consultado sobre la sentencia que dio la vuelta al mundo, el Muñeco contestó: “No soy quién para contradecir a un entrenador que admiro muchísimo. Es el mejor DT del mundo. Si dijo que el City no era el mejor del mundo, creo que mintió. Habla bien de él, no va a decir que su equipo es el que mejor juega, pero me parece que, en la actualidad, el Manchester City está entre los mejores porque juega a algo con lo que me siento identificado”.

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

La partida de Carrascal al CSKA de Rusia

“Hablé con él y me contó que estaba entusiasmado, si bien le daba tristeza. Le dije que podía ser bueno tener continuidad para su carrera. Tratamos de darle un espacio para que su talento se desarrollara con naturalidad. Tuvo oportunidades y su espacio. Con 23 años tiene mucho por delante. Los años le van a ir dando equilibrio a su talento”.

¿Quintero es número puesto para el equipo titular?

“Uno se ilusiona, pero el titular va a ser el que merezca jugar. El que no inicia jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer después. Tenemos un año lleno de competencias. “Todavía no recibimos la habilitación desde China por Juanfer Quintero. Así que hoy no podría jugar, mañana, no sé”.

¿River va a sumar un refuerzo ante la partida de Carrascal?

“No voy a traer por traer, pero si tenemos una buena posibilidad, vamos a evaluarla. Si no, me quedo con lo que tenemos. Estamos muy conformes con el mercado. Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales. Valentín Castellanos está dentro de esas alternativas . No es nada fácil. Ninguna situación ha sido fácil”.

La situación de Angileri y Rollheiser, apartados del plantel porque no renovaron sus contratos

“Ellos sabían y estaban al tanto de la decisión. Las charlas han estado estancadas, no es que se está en una negociación. Ya terminaron. Tiene que haber voluntad de las dos partes. Veremos cómo se resuelve para ellos de la mejor manera y nosotros seguiremos enfocados en lo nuestro. Deseo que se resuelva lo mejor para ellos, son futbolistas que merecen seguir desarrollándose profesionalmente”.

