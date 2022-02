Escándalo en la Fórmula 1 por un audio revelador: ¿Red Bull le dio órdenes al director de la carrera para que Verstappen ganara el título?

El equipo Red Bull le dio órdenes a los organizadores de la carrera

Esta semana se difundió un audio revelador que tuvo lugar en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 que definió el campeonato de 2021 que consagró a Max Verstappen como el piloto más rápido al ganarle el trofeo a Lewis Hamilton en la última vuelta. Aquella apasionante carrera que tuvo a los fanáticos en vilo hasta último segundo, aún sigue generando polémica.

Es que el usuario de Twitter F1_Jordan, quien se describe como un ferviente seguidor de Mercedes, publicó una conversación que mantuvieron Jonathan Wheatley, jefe de Red Bull, y Michael Masi, director de la carrera, mientras el coche de seguridad circulaba por la pista.

Vale recordar que Hamilton era el líder de la carrera cuando Nicholas Latifi sufrió un accidente que obligó al auto de seguridad a intervenir. En ese momento, Vertsappen aprovechó para cambiar neumáticos (puso unos más blandos para mayor velocidad), mientras todavía se especulaba con que el Safety Car complete la última vuelta. Pero no fue así y los aficionados pudieron disfrutar de un desenlace espectacular entre los dos mejores pilotos de la categoría.

Lo que revela el audio es que Wheatley le indicó a Masi que lo mejor sería que los vehículos que se encontraban entre Hamilton y Verstappen (es decir, los que estabanen las peores colocaciones) pasaran al británico, mientras éste mantenía una velocidad baja, detrás del auto de seguridad. De esta forma, Verstappen podría recuperar el tiempo perdido en boxes, recortar distancias y quedar a tiro del entonces líder de la carrera justo para la última vuelta. Como finalmente sucedió.

“Obviamente no necesitas que esos autos sobrepasados den la vuelta de inmediato y alcancen al pelotón de atrás”, le dice Wheatley, jefe de Red Bull a Masi, director de ll Gran Premio, quien contesta: “Entendido”. La manera en la que este breve, pero contundente diálogo se realizó parece indicar que es el líder del equipo que finalmente fue campeón el que da las órdenes. “Debes dejarlos ir. Después tendremos una carrera de motores en nuestras manos” , le insiste.

Verstappen se quedó con el título de la Fórmula 1 en la última vuelta de la temporada (Reuetrs)

Finalmente, fue exactamente eso lo que ocurrió. Hamilton y Verstappen disputaron una última vuelta a toda velocidad que inició con el neerlandés apenas por detrás del británico, cuando con la carrera neutralizada, había entre ambos una diferencia de 14 segundos. Con neumáticos de compuesto duro recién puestos, el joven piloto atacó a todo o nada en el giro final. En una de las curvas, logró adelantar al líder y se escapó hacia la meta para alzarse con la gloria.

En diciembre se había filtrado un video del diálogo que mantuvo el propio Hamilton con el equipo de Mercedes, cuando el siete veces campeón mundial es sobrepasado por su adversario: “Esto está siendo manipulado”, gritó enojado, advirtiendo que algo extradeportivo había sucedido. Quien había declarado ante los micrófonos algo similar fue Lando Norris, piloto de McLaren: “Obviamente, fue hecho para ser una pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado”, sostuvo en declaraciones publicadas por medios británicos. “Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidir”, sentenció.

Ahora, fue Damon Hill, ex estrella de la Fórmula 1, el que se refirió al audio entre Wheatley y Masi: “No es una noticia nueva. Sin embargo, hace que la escucha sea incómoda, como sucedió en ese momento. Nadie (excepto Red Bull) está contento con esto. La pregunta es, ¿qué puede hacer uno al respecto?”.

