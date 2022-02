Todos los detalles de la negociación entre Boca y Colón por Wanchope Ábila y Facundo Farías

La novela Wanchope a Colón y Farías a Boca, todavía no está resuelta

Fue la novela del mercado de pases argentino: ¿Facundo Farías será jugador de Boca Juniors? El delantero de Colón de Santa Fe figura en los planes del Consejo de Fútbol xeneize y es una de las debilidades de Juan Román Riquelme. Sin embargo, hasta ayer las negociaciones entre los clubes no avanzaron. El interés de Julio César Falcioni por Ramón Ábila hizo que se reflotaran las charlas entre los dirigentes de ambas instituciones pero, a esta hora, las tratativas se manejan de forma paralela.

Emisarios del Sabalero arribaron ayer a Buenos Aires para reunirse con Riquelme y sus laderos. Lo que se encaminó es la venta de Wanchope, que la semana pasada puso el grito en el cielo y le apuntó al Consejo de Fútbol por un supuesto destrato. Román tomó la palabra y puso los puntos sobre las íes más tarde: “Es jugador de Boca y tendrá que cumplir con su contrato”. Lo cierto es que Falcioni lo quiere en su plantel para disputar la Copa Libertadores y la entidad santafesina desembolsaría una cifra superior a 1.700.000 dólares para quedarse con la totalidad de su pase.

A primera hora del día, Falcioni aseguró en TyC Sports que una negociación no tiene nada que ver con la otra, admitió que se contactó con Ábila para saber si tenía interés y ganas de jugar en Colón, además de su adaptabilidad a la forma de trabajo, y mencionó sobre el futuro de Farías: “La idea de todos es que se quede, lo necesitamos. Tenemos un plantel con muchos deseos de competir en la Copa Libertadores y esperamos poder contar con él”.

Riquelme y Facundo Farías, la joya de Colón de Santa Fe

El protagonista de esta historia volvió a tener contacto con la prensa: “Estoy tranquilo, con ganas de quedarme, como lo dije siempre. Ya dije que la idea es jugar la Libertadores en Colón y quiero cumplir con mi palabra aunque Boca insista”. De forma privada, el representante de la joya de 19 años llegó a un acuerdo con el presidente del Negro, José Vignatti, por la renovación de su contrato por tres años con una mejora sustancial (cobraba un sueldo mínimo).

Pero el hecho de que no haya existido un preacuerdo entre Boca y Colón por Farías no quiere decir que las charlas se hayan detenido. Mario Sciacqua, manager del club santafesino, permanece en Buenos Aires para intentar cerrar los números por la salida de Ábila y poner sobre la mesa una variante en la transferencia de Farías: que el pase no se lleve a cabo ahora y se pacte para junio. El monto de la cláusula de rescisión del chico al que Riquelme le ve cositas de Carlos Tevez en sus inicios asciende a 10 millones de dólares. El Sabalero entonces exigiría una suma cercana a los USD 5 millones por la mitad de su ficha, teniendo en cuenta la anterior erogación por Wanchope.

El reloj corre y ambas instituciones tienen la necesidad de sellar el acuerdo antes del jueves a las 20, hora en la que concluirá definitivamente la posibilidad de incorporar futbolistas en el medio local. ¿Algo de morbo para esta historia? Este domingo Boca recibirá a Colón (desde las 21:30) en la Bombonera por la primera fecha de la Copa de la Liga y Farías será titular en la visita; no así Wanchope, quien se recupera de un desgarro en el recto anterior.

BOCA PUEDE LLEGAR A VENDER A SEBASTIÁN VILLA

El colombiano es pretendido por Inter de Porto Alegre, que en un principio evaluó hacer una oferta a préstamo con opción de compra. Sin embargo, desde la Ribera ya avisaron que su salida será a través de una venta o nada. Por estas horas, gente ligada al delantero de 25 años y la entidad de Brasil, gestiona una propuesta por la compra de un porcentaje de su pase. Hay que recordar que el ex Deportes Tolima no podrá ser utilizado por el Xeneize por 6 partidos en la Libertadores, que su vínculo en la Ribera expira en 2024 y que el club posee el 70% de su ficha.

EL XENEIZE PRESENTÓ A LEANDRO BREY: LOS NÚMEROS

Leandro Brey, otra opción entre los arqueros

Tal como se había mencionado en las últimas semanas, Boca apostó por el joven arquero de Los Andes, que firmó por 5 años. La entidad xeneize desembolsó 450 mil dólares por el 90 por ciento de la ficha del guardameta que peleará por un lugar con Agustín Rossi, Javier García (suspendido dos partidos por la Libertadores) y Ramiro García. Vale mencionar que Agustín Lastra fue cedido a Aldosivi de Mar del Plata.

